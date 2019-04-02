Otizmli Atakan'ın Okuduğu Şiir Ağlattı
1 saat önce
Otizmli Atakan'ın okuduğu şiir ağlattıBALIKESİR - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen seminerde otizmli Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir davetlileri ağlattı.
Otizmli Atakan'ın okuduğu şiir ağlattı
BALIKESİR - Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen seminerde otizmli Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir davetlileri ağlattı.
Atatürk Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen otizm farkındalık seminerinde Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Burcu Gökalp davetlileri otizm ve otizmli çocuklar konusunda bilgilendirdi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak
Öztop yaptığı konuşmada, "Bizim 1. basamak sağlık hizmetlerimizde, aile hekimlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde bu durum sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Aileler otizm durumlarından şüphelenirlerse lütfen ilk önce aile hekimlerine baş vursunlar. Aile hekimlerimiz bu tarz eğitimleri aldılar. Çocuklarda bu tarz burgulara rastladıkları zaman ilçe sağlık müdürlüklerimizde bulunan sadece bu işle ilgilenen psikologlarımız var. 18-36 ay arası en kıymetli zaman çünkü aile eğitimleri çocukların özel okullara verilerek, normal okullara başlayabilmesi için çok önemli bir süreç erken teşhis. Bir de yanlış algı var, her 86 çocuktan birinde bunun görülmesinin yapılan aşılarla ya da başka bir tedaviyle hiç bir alakası yok. Lütfen bu şekilde yanlış algılara kapılmayalım. Çocuklarımızı aşı yaptırmaktan uzak tutmayalım" dedi
Otizimli çocuk annesi Sema Elaldı, oğlu Atakan Elaldı ile birlikte yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler vererek tecrübelerini paylaştı. Atakan Elaldı'nın okuduğu şiir salonda duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, bazıları göz yaşlarını tutamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
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