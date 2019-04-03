Otizmli Ayşe, Koruyucu Aile ile Hayata Bağlandı

KAYSERİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evi'nde bakımı yapılan yüzde 82 oranında zihinsel engelli otizmli Ayşe Sarıoğlu'na (10), 5 yıl önce Hatice Urut (35) koruyucu anne oldu.

KAYSERİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evi'nde bakımı yapılan yüzde 82 oranında zihinsel engelli otizmli Ayşe Sarıoğlu'na (10), 5 yıl önce Hatice Urut (35) koruyucu anne oldu. 3 çocuk annesi Urut, bütün zorluklara rağmen Ayşe Sarıoğlu'nun da annesi oldu. Küçük Ayşe, aile ortamında sevgiyle büyüyerek hayata bağlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evi'nde bakımı yapılan yüzde 82 oranında zihinsel engelli ve otizmli Ayşe Sarıoğlu'na 5 yıl önce Hatice Urut, koruyucu anne oldu. Küçük Ayşe, aile ortamında sevgiyle büyüyerek hayata bağlandı. Ayşe'yi çok sevdiklerini belirten anne Urut, "Ayşe zihinsel engelli ve otizm hastasıydı. Otizmi ile ilgili herhangi bir destek almadık. Tamamen sevgi ve aile ortamıyla otizmi yendi. Zihinsel olan engeli de hafifledi. Ayşe'nin sağlığıyla ilgili zor süreçlerden geçtik ancak hiçbir zaman kendisinden vazgeçmedik. Ayşe ile ben sabrı öğrendim. Sabrımızın mükafatını da inşallah Allah'ım Ayşe'yi iyileştirerek verir. Çok şükür bu şekilde mutlu, mesut yaşıyoruz" diye konuştu.



'KORUYUCU AİLELERDEN ÇOK ETKİLENDİM'



Ayşe'nin nasıl koruyucu annesi olduğunu anlatan Urut, "Kendi işlerimden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gitmiştim. Orada çocukları gördük. Kurum personelleri ile sohbet ettik. Bize koruyucu aileler anlatıldı. Bu durumdan çok etkilendim. Bu şekilde böyle bir yola girdim. Kurumdaki arkadaşlar da hep bana bu konuda destek oldular" dedi.



Ayşe'nin hastalığıyla savaştıklarını belirten Urut, "Biz Ayşe'yi bir sorun olduğunda 'geri gönderelim' diye hiç düşünmedik. Savaşmamız gerektiğini öğrendik. Savaştık ve kazandık. Çocuklarım da Ayşe'yi seviyorlar. Onunla özel olarak ilgileniyorlar. Ayşe'nin de çok şükür otizm rahatsızlığı hiç kalmadı. Ayşe'nin önceden çok sabit hareketleri vardı. İşte, saatlerce sallanmak, herhangi bir oyuncağa takılması, konuşmama, çamaşır makinesini seyretmek gibi sıkıntıları vardı. Çok şükür bu sıkıntıları kalmadı. Hiçbir yerden bu konuda destek almadık. Çok şükür aile ortamında kendisiyle ilgilendik ve otizmi ile hiçbir problemi yok" ifadelerini kullandı. - Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nebraska'da Bir Anne Eşcinsel Oğlu İçin Taşıyıcı Anne Oldu, Torununu Doğurdu

Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi

Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum