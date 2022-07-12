Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı

12.07.2022 11:55
Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı

Tekirdağ'da babasının yüzme kursuna götürdüğü otizmli Barkın Akata'nın spor sayesinde sosyalleşmesi, kendisi kadar ailesini de sevindiriyor.

Tekirdağ'da babasının yüzme kursuna götürdüğü otizmli Barkın Akata'nın spor sayesinde sosyalleşmesi, kendisi kadar ailesini de sevindiriyor.

Tekirdağ'da yaşayan 56 yaşındaki Hüseyin Akata, 2,5 yaşında otizm teşhisi konulan oğlu Barkın'ı 5 yaşına gelince yüzme kursuna yazdırdı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan ve ilk zamanlarda antrenörlerinin yardımıyla yüzebilen 25 yaşındaki Barkın, babasının bu gayretleri sonucu tek başına yüzmeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır haftanın 2 günü oğlunu yüzmeye götüren baba Akata, Barkın'ın suyla tanıştıktan sonra sosyalleştiğini ve bu sayede mutlu olduğunu görmenin sevincini yaşıyor.

"Yüzme onun sosyalleşmesinde çok etkili oldu"

Hüseyin Akata, AA muhabirine, oğlunu sosyalleşmesi için yüzme kursuna yazdırdığını söyledi.

Barkın'ın yüzmeyle tanıştıktan sonra çok mutlu olduğunu belirten Akata, "Sosyalleşme yönünden çok faydası oldu. Gelip burada değişik insanlarla yüzmesi, onların nasıl yüzdüğünü kontrol edip, kendine ona göre ayarlaması... Yüzme onun sosyalleşmesinde çok etkili oldu." dedi.

Akata, oğlunun insanların içinde daha çok kaldıkça rahatladığını anlatarak, "Onu burada bazen gerektiğinde yalnız bırakıp bir yere gidebilmek bizim için de önemli." diye konuştu.

Özel çocukları olan ailelerin çocuklarının durumundan hiçbir zaman çekinmemesi gerektiği vurgulayan Akata, şunları kaydetti:

"Oğlumuzun sosyalleşmesi bizi çok mutlu ediyor. Benim baba olarak daha mutlu olduğum kesin. Aileler öncelikle bu otizmi kabul edecek. Otizmi kabul ettikten sonra çocuğu mümkün mertebe fazla da sıkmadan sosyal ortamlara götürmeleri gerekiyor. Çocuklar sosyal ortamlara girdikçe, etkinlik yaptıkça rahatlıyor, agresifliği azalıyor ve kendine güveni artıyor."

Ailelere "otizmli çocuklarınızı yüzme kursuna gönderin" çağrısı

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocukların yüzmeyle tanıştıktan sonra özgüvenlerinin arttığını söyledi.

Barkın'ın yüzme sayesinde her geçen yıl daha da sosyalleştiğini anlatan Bulut, "Şimdi daha düzgün davranışlar sergiliyor. Kendi kendine yüzebiliyor artık. Havuzdan çıkabiliyor, tekrar girebiliyor. Özel çocukların bunu yapabilmesi çok önemli zaten. Biz komut vermeden de artık her şeyi yapabiliyor. Özel çocukları olan aileleri yaz boyunca devam edecek kurslarımıza bekliyoruz. Aileler çocuklarını evde tutmasınlar. Yüzme özel çocuklara çok iyi geliyor, sosyalleşmelerini sağlıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Koruma altındaki çocuklar gençlik kampında Koruma altındaki çocuklar gençlik kampında Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Tekirdağ, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement