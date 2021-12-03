Üye Girişi
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU - Son Dakika

OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU

03.12.2021 10:49

ANTALYA'da yaşayan yüzde 65 otizmli, yüzde 24 zihinsel engelli Batuhan Göncü (22), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) Türkiye 71'incisi oldu.

ANTALYA'da yaşayan yüzde 65 otizmli, yüzde 24 zihinsel engelli Batuhan Göncü (22), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) Türkiye 71'incisi oldu. Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan Göncü'nün en büyük destekçisi ise oğlunun eğitimi için 2 üniversite bitiren Asuman Çakmak.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Asuman Çakmak (44) ve E.G. çiftinin, 1999 yılında 'Batuhan' adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sağlıklı doğan Batuhan'ın bir süre sonra göz teması kurmaması ve konuşmamasından şüphelenen aile, çocuklarını doktora götürdü. Çocuklarına teşhis koyulamayan çift, bu kez İstanbul'a gitti. Burada yapılan kontrollerde, 5 yaşına gelen Batuhan'ın yüzde 65 otizmli, yüzde 24 zihinsel engelli olduğu belirlendi.

Bu teşhis sonrası oğlunun durumunu kabul etmeyen baba E.G., ailesini bıraktı. Anne Çakmak ise sonrasında hem çalışmaya, hem çocuklarının eğitimlerine destek olmaya başladı. Çakmak, oğlunun eğitimi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi ile Sosyal Hizmetler bölümlerini bitirdi. Ardından kurslara giden Çakmak, 'Otizm Eğitmenliği' belgesi aldı

Çakmak oğlunu sayılar ve görsel eşleştirme ile eğitmeye başladı. Böylelikle ilkokul, ortaokul ve liseyi bitiren Batuhan, annesiyle birlikte engelliler için yapılan EKPSS'ye hazırlandı. 2019 yılında girdiği sınavda 85 puan alan Batuhan, 2020 yılında girdiği sınavda 97 puan alarak Türkiye 71'incisi oldu. Ardından yaptığı tercihle Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan Batuhan, her gün takım elbisesini giyip, tıraş olup işine gidiyor.

'İŞİMDEN ÇOK MEMNUNUM'

İş yerinde kendisine çok yardımcı olduklarını söyleyen Batuhan Göncü, 'Sınava nasıl hazırlandım bilmiyorum ama benim için kolay geçti. Nüfus Müdürlüğü'nde veri kontrolü hazırlama biriminde çalışıyorum. İş iyi geçiyor. 21 Nisan'da başladım ve çok heyecanlandım. Orada insanlarla çalışıyoruz. İşimden çok memnunum dedi.

AYNA ÖNÜNDE KONUŞMA TERAPİLERİ

Batuhan'ın fiziksel olarak sağlıklı doğduğunu söyleyen Asuman Çakmak, 'Göz kontağının olmaması ve konuşamaması nedeniyle doktora götürdük. Uzun süre teşhis konulamadı. 2 yaş büyük kızım var ama çocuklarım arasında bir fark olduğunu anladım. İstanbul'da gittiğimiz bir doktor Batuhan'a otizm teşhisi koyuldu. 5 yaşından önce de çocuğumla ayna önünde konuşma terapileri yaptım dedi.

SAÇ YIKAMA 30 SANİYE, TIRAŞ 20 SANİYE

Oğlunun her şeyi sayılarla bildiğini söyleyen anne Çakmak, 'Batuhan'ın eğitiminde her şeyi sayılarla ve görsel eşleştirmelerle kullandık. Tıraş olurken bile makineyi, aynı hareketi yaparken 20'ye kadar sayıyor. Duş alırken saçını şampuanladıktan sonra suyu 30 saniye sayarak başında tutuyor. Kendisi kişisel temizliğini yapabiliyor ve özel alanını korumuş oluyoruz. Bunların hepsini sayılarla yapıyor, biz de sayıları sürekli kendisine hatırlatıyoruz diye konuştu.

'HAYATIM OĞLUMU EĞİTMEKLE GEÇTİ'

Liseye kadar oğluyla birlikte okuduğunu belirten Çakmak, 'Ben çocuğum için üniversitede çocuk gelişimi ile sosyal hizmetler bölümlerini bitirdim. Otizm eğitmenliği aldım ve eğitimlerimle çocuğumu okuttum. Liseye kadar okula beraber gidip geldik. Sonrasında da EKPSS'ye hazırlandık. İlk girdiğinde 85 puan aldı, ikincisinde 97 puan alarak Türkiye 71'incisi oldu. Bütün hayatım oğlumu eğitmekle geçti. Tek amacım benden sonra kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine yetebilen bir birey olabilmesi dedi.

'OTİZMİN KAPANINI KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tek amacının oğlunu sosyalleştirmek olduğunu belirten Çakmak, 'Otizm öyle bir şey ki sürekli tekrar istiyor. Verdiğiniz eğitimi unutabiliyor. Eğitime her gün sıfırdan başladığımız da oluyor, 24 saatimizin eğitimle geçtiği zamanlar da oluyor. Sevmese de onu insan içerisine çıkarabilmek istiyorum. Otizmin bizim etrafımıza kurduğu kapanı kırmaya çalışıyoruz. Şu an işe başladığı için insan içerisine daha kolay karışıyor, empati kurabiliyor. Bu süreç onu daha çok geliştirdi diye konuştu.

'HERKES ONU KONUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR'

Oğlu için çok mutlu olduğunu belirten Çakmak, 'Şimdiye kadar hep ben çalıştım, artık Batuhan çalışıyor. Hem çalıştım hem çocuklarıma baktım. Devletimiz memur olma hakkı verdi. Ben oğlum işe başlayınca çok mutlu oldum. Ben şu an çalışıp ona bakabilirim, benden sonra oğlum maaşıyla özel bir bakımevinde kalabilecek. İş yerindeki insanlar Batuhan'a karşı çok toleranslı. Batuhan cevap vermese de hepsi ona 'Günaydın, iyi günler' diye sesleniyor. Herkes onu konuşturmaya çalışıyor, çok güzel bir ortamda çalışıyor dedi.

OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU
OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU

Engelli, Türkiye, EKPSS, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu 12:24 Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu
Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı 12:21 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu 09:43 Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
12:13
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 12:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: OTİZMLİ BATUHAN, EKPSS'DE TÜRKİYE 71'İNCİSİ OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement