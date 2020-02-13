Otizmli birey ve ailelerine hukuki destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otizmli birey ve ailelerine hukuki destek - Son Dakika

Otizmli birey ve ailelerine hukuki destek

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Renk Otizm Derneği ve Ceviz Otizm Derneği işbirliğiyle 'Otizmli Bireylerin Vesayet Altına Alınması' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Otizmli birey ve ailelerine hukuki destek, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Renk Otizm Derneği ve Ceviz Otizm Derneği işbirliğiyle 'Otizmli Bireylerin Vesayet Altına Alınması' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Avukat Deniz Yazgan'ın sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide otizmli bireyler ve ailelerine kişilerin vesayet altına alınması hakkında hukuki bilgiler verildi.


Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Koza Salon'da gerçekleştirilen söyleşide Otizmli bireyler ve ailelerinin çabalarına katkıda bulunmak, toplumda bir farkındalık oluşturmak için bir araya gelindi. Avukat Deniz Yazgan, velayet, vesayet ve kısıtlılık terimlerini açıklayarak, engelli bireylerin nelerden, kimlerden ve nasıl korunabileceğini aktardı.


Haklı sebepler engel olmadıkça vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da anne ve babasının gösterdiği kimsenin atanacağını belirten Yazgan, "Kısıtlanan ergin çocuklar kural olarak vesayet altına alınmayıp, velayet altında bırakılır. Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından önce de re'sen gerekli önlemleri alır; özellikle kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırabilir ve ona bir temsilci atayabilir" dedi.


Kanunca ön görülen vesayet davalarının Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından açılabileceğini söyleyen Yazgan, vekil zorunluluğu olmaksızın kısıtlı adayının öz geçmişi, tıbbi raporları ve psikolojik durumunu açıklar örnekler ile vasi adayının özelliklerini açıklar bir anlatıyla dilekçenin oluşturulabileceğini söyledi.


Oldukça verimli geçen söyleşi sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak danışmanlık hizmeti verildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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