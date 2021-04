Otizmli bireyler fidan dikti. - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, öğrenciler ve aileleri ile birlikte Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Otistik Çocukları Kurs Merkezi bahçesine fidan dikti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğra Erke Bostan, Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemerden, Konyaaltı Belediyesi başpehlivanı Furkan Durmuş Altın ve Feslikan Güreş ağası Mustafa Koç, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Otistik Çocukları Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, öğrenciler ve aileleri ile sohbet ederek, merkezin bahçesine fidan dikti. Başpehlivan Furkan Durmuş Altın da otizmli bireylere güreş teknikleri gösterdi.

Yeni merkez

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, otizmin bir eksiklik veya engel olmadığına dikkat çekti. Bostan, "Otistik Çocukları Kurs Merkezi'nde ailelerimizle birlikte güzel zaman geçirdik. Öğrencilerimizle fidan dikerek, bugüne farklılık kattık. Konyaaltı Belediyesi olarak otizmli bireyler ve aileleri ile her fırsatta bir araya geliyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'in projeleri arasında yer alan otizm merkezi HayatPark'ta yakın zaman içerisinde hizmete girecek. Hayatımızın her alanını onlarla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA