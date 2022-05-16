Otizmli bireyler için "temsili asker kınası" yakıldı - Son Dakika
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Otizmli bireyler için "temsili asker kınası" yakıldı

16.05.2022 00:19
Otizmli bireyler için "temsili asker kınası" yakıldı

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda bir araya gelen otizmli bireyler için "temsili asker kınası" yakıldı.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda bir araya gelen otizmli bireyler için "temsili asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Karabük, Antalya, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Kastamonu ve Bartın'dan gelen otizmli bireyler, 13-17 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda Otizm Kampı'na katıldı.

Anne ve babalarıyla kampa katılan otizmliler için temsili asker kınası düzenlendi. Kına gecesine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler de katılarak, otizmli bireylere moral verdi. Otizmli bireyler asker şapkası takıp, jandarma aracına bindirildi. Kına yakılan çocuklar ve aileleri zaman zaman duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Kınanın ardından özel bireyler ve aileleri oyunlar oynayıp dans etti.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez böyle bir kampın gerçekleştirildiğini söyledi.

Özel bireylerin 5 gün boyunca kamp yaptığını dile getiren Boyraz, "Bu akşam çok güzel oldu. Askerlik zamanı gelen özel bireylerimizin asker kınasını yaptık. Bizim için temsili askerlik mutluluk verici. Herkes evladının askere gitmesini ister ancak bizim çocuklarımızın durumu belli. Çok güzel bir akşam geçirdik." dedi.

Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Hüseyin Necdet Gümüş ise çok anlamlı bir etkinlik olduğunu aktararak, "Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Otizm Meclisinin girişimleri sonucu bu kampa geldik. Özel bireylerin burada kendilerini geliştirmeleri ve sportif faaliyetlerini artırmaları için çok özel bir proje. Temsili bile olsa bizim için askerlik çok önemli. Birçok annemiz burada kendini tutamayıp hüzünlendi." ifadelerini kullandı.

Berna Şengün de verimli bir kamp olduğunu dile getirerek, "Özel gereksinimli bireyler aileleri ile katıldılar çok verimli oldu. Beş yıldızlı otele gitsek buradaki rahatlık ve huzuru bulmamız mümkün değildi." değerlendirmesini yaptı.

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Kastamonu, Yolkonak, gençlik, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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