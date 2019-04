Otizmli Bireyler, Renkli Bir Gün Geçirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da, Otizmli bireyle yürüyüş sonrası yaptığı etkinliklerle renkli görüntüler oluşturdu.

İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri koordinesinde Özel Eğitim Meslek ile Uygulama okullarından öğrencilerin katılımıyla "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" yürüyüşü yapıldı. Bir araya gelen yaklaşık 500 otizmli birey, Kültür Park'taki yürüyüşün ardından golf, badminton, ok, matrak, uçurtma, balon uçurma, piyano ve bağlama çalma gibi çeşitli etkinlere katıldı. Otizmli bireyler yaptıkları etkinliklerde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Otizmin, hastalık olmadığını bir farkındalık olduğunu vurgulayan Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım; "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla 2 Nisan Otizm Günü, Nisan Ayı ise otizm ayı farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Biz de Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları olarak otizme dikkat çekmek amacıyla bugün bir farkındalık etkinliği yaptık. Önce araçlarımızla şehir konvoyu, sonra otizm farkındalık yürüyüşümüz oldu. Daha sonra otizmin simgeleyen mavi renkler, uçurtmalar ve balonlar uçuracağız. Çeşitli etkinliklerimiz oldu. Otizmli çocuklarımızın, öğrencilerimizin gösterileri oldu. Amacımız otizmle ilgili farkındalık oluşturmak. 1985 yılında doğan her 2 bin 500 çocuktan 1'i otizmliyken, günümüzde her 59 bireyden otizmli olma riski ile doğmaktadır. Bu çok ciddi bir rakam. Otizm bir farkındalıktır. Bu farkındalık ile ilgili toplumu bilinçlendirmek amacıyla bu ay çeşitli etkinlikler yapacağız" dedi.

Otizmli 17 yaşında bir çocuğu olan baba Ali Çelik ise, "Oğlum, 3 yaşından beri eğitim görüyor. Gün geçtikçe eğitimi daha iyiye gidiyor. Türkiye'de gerçekten bazı şeyler aşıldı. Yani eğitimler ve öğretmenler eskiye göre daha bilinçli. Devletimiz de şartları daha da güzelleştirdi. Benim çocuğum şuan özel eğitim alıyor. Benim çocuğumun müzik kulağı çok iyi. Özel okulda bağlama öğrettiler. Artık çoğu parçayı çalabiliyor. Bu da sevindirici bir şey. Otistik bir çocuğun neler yapabileceğini, destek verilince görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

