Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

09.10.2022 14:50

Otizmli çocuğu olan bazı aileler, Bakırköy'de bir araya gelerek, 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde şüpheli ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Otizmli çocuğu olan bazı aileler, Bakırköy'de bir araya gelerek, 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde şüpheli ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özgürlük Meydanı'nda otizmli çocuklarıyla birlikte toplanan aileler, yakalarına Eres'in fotoğrafını takarak, "Bakım evleri denetlensin" yazılı döviz taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Bahattin Demir, Eres'in insanlık dışı uygulamayla ölmesinin aileleri derinden sarstığını söyledi.

Amaçlarının Eres gibi bakımevlerinde şiddete maruz bırakılan çocukların yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek olduğunu belirten Demir, "Şüphesiz, bizler hayatta olduğumuz sürece çocuklarımıza sahip çıkacağız. Lakin, 'Ben ölürsem evladım ne olacak' kaygısının giderilmesi de bir anneye karşı sosyal devlet anlayışının gereğidir. Bakımevlerinde yaşanan ve yaşanabilecek tüm vahşetlerin önüne geçilmesi için devletin bütün denetim mekanizmaları her daim teyakkuzda olmalıdır." diye konuştu.

Demir'in ardından konuşan Mehmet Eres'in halası Emel Şen ise yeğeninin ölümüne ilişkin otopsi raporunun hala hazırlanmadığını öne sürerek, söz konusu bakım merkezinin kapatılmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından slogan atarak Fahri Korutürk Caddesi'ne yürüyen grup daha sonra dağıldı.

Olay

İstanbul Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de bakımevinde vefat etmişti. Hastane ve polis evrakına "doğal ölüm" olarak geçen olayla ilgili Eres ailesinin başvurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! CHP Gençlik Kolları 'Sansür Yasası'nı İstanbul'da Protesto Etti CHP Gençlik Kolları 'Sansür Yasası'nı İstanbul'da Protesto Etti
Kaynak: AA

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement