Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı
2 saat önce
Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında Otizmli çocukların eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.
Maltepe Üniversitesi
ve Tohum Otizm Vakfı arasında Otizmli çocukların eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.
Maltepe Üniversitesi Marmara
Eğitim Köyü'nde düzenlenen imza törenine Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar, Tohum Türkiye
Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin
, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan
ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
Karasar, Maltepe Üniversitesi ve eğitim vakıflarının köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, "Üniversite olarak eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Eğitim Fakültesi olarak özel eğitime büyük destek veriyoruz. Tohum Otizm Vakfı ile belli iş birlikleri yapıyorduk. Tohum Otizm Vakfı gönüllülük esası ile büyük öz veri ile çalışmalarını sürdürüyor. Yapacağımız protokolle özel eğitim öğretmenlerimizin eğitimler almalarını ve sertifika edinmelerini sağlayacağız. Otizmli çocuklarımızın eğitimleri için projeler geliştirdik. Tohum Otizm Vakfı, eğitimciler ve akademisyenler bir araya gelerek bir eğitim programı oluşturdular. Allah'ın izni ile çocuklarımız için güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.
Törende, protokol Karasar ile Sezgin tarafından imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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