Son Dakika Haberleri: Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı

Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı

2 saat önce

Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında Otizmli çocukların eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı, System.String[]
Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında Otizmli çocukların eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde düzenlenen imza törenine Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Karasar, Maltepe Üniversitesi ve eğitim vakıflarının köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, "Üniversite olarak eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Eğitim Fakültesi olarak özel eğitime büyük destek veriyoruz. Tohum Otizm Vakfı ile belli iş birlikleri yapıyorduk. Tohum Otizm Vakfı gönüllülük esası ile büyük öz veri ile çalışmalarını sürdürüyor. Yapacağımız protokolle özel eğitim öğretmenlerimizin eğitimler almalarını ve sertifika edinmelerini sağlayacağız. Otizmli çocuklarımızın eğitimleri için projeler geliştirdik. Tohum Otizm Vakfı, eğitimciler ve akademisyenler bir araya gelerek bir eğitim programı oluşturdular. Allah'ın izni ile çocuklarımız için güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

Törende, protokol Karasar ile Sezgin tarafından imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Oscar Adayları Açıklandı! Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:32:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]