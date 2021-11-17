Otizmli bireylerin yaşadığı hak ihlalleri ve sorunları için saha çalışması yapıldı - Son Dakika

Türkiye Sakatlar Derneği Muğla temsilciliği tarafından il genelinde otizmli bireylerin yaşadığı hak ihlalleri ve sorunların tespiti için saha çalışması gerçekleştirildi.

AB programı kapsamında "Otizmli bireylerin hayatın içinde" isimli projede 2020-2021 yılları kasım-mart ayları arasında gerçekleştirilen çalışma ile Muğla'da otizmli bireylere yönelik tespit edilen hak ihlalleri rapor haline getirildi. Hazırlanan rapor Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde gerçekleştirilen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Menteşe İlçesi'nde bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Muğla Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmet Başkanlığı temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcileri, Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, otizm hastalığının Türkiye'de çok fazla tanınmadığını söyledi.

Günümüzde evde bakım yasası çıktığını ve bu çocukların birden bire evin en güzeli hatta paylaşılmayanları olduğunu belirten Boyraz, "Bu çocuklarımıza yönelik özel eğitim istediğimiz yerde değil ama yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidiyoruz. Eğitimcilerin bu alanda ciddi şekilde eğitilmesi lazım. İyi eğitimci iyi eğitim verir ve o çocuklar iyi bir eğitim alarak eşit yaşam koşullarına ulaşır." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda kurumların engel gruplarına göre spesifik olarak yaklaşmadığı, kırsal kesimlerde yaşayan bireylere sunulan hizmetler hakkında yeterli bilgi alınamadığı bu nedenle kırsal kesimde yaşayan otizmli bireylerin haklarına ulaşamadığı kanısının oluştuğuna yer verildi.

Raporda Muğla il genelinde otizmli yetişkin bireylere rehabilitasyon hizmeti veren kurumun olmamasının aileler ve engelli bireyleri ciddi bir şekilde sosyal ve psikolojik çıkmaza soktuğuna dikkati çekti.