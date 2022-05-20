KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi - Son Dakika
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KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi

20.05.2022 12:42

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda ağırlanan otizmli bireylerle aileleri, 5 gün boyunca tatil yapıp birlikte keyifli vakit geçirdi.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda ağırlanan otizmli bireylerle aileleri, 5 gün boyunca tatil yapıp birlikte keyifli vakit geçirdi.

Karabük, Antalya, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Kastamonu ve Bartın'dan otizmli bireyler ve aileleri, Engelliler Haftası kapsamında 13-17 Mayıs tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda düzenlenen Otizm Kampı'na katıldı.

Özel bireyler ve aileleri, 5 gün boyunca bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, masa tenisi, ip çekme, çuval ve yumurta yarışı gibi etkinliklere katıldı. Anne ve babalarıyla kampa katılan otizmliler için temsili asker kınası etkinliği de gerçekleştirildi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, çok güzel bir kamp olduğunu söyledi.

Kampın ailelere iyi geldiğini dile getiren Boyraz, "Çocuklarımızla bir otele gitmemiz, tatil yapma olanağımız yok. Bu etkinlik, ailelerimize can kattı. 65 yaşındaki bir annemiz, 'Hücrelerimin yenilendiğini, gençleştiğimi hissediyorum' dedi. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ailelerin evlatlarıyla çok sayıda etkinlik yaptığını anlatan Boyraz, şunları kaydetti:

"Bisiklet yarışları, çuval yarışları, futbol, basketbol oynayarak ailelerimiz çocuklarıyla ilk kez eğlendiğini hissetti. İller arası kaynaşma sağlandı. Benim, oğlumla ilk defa tatil yapma şansım oldu. Çocuklar büyüyünce tatil yapma imkansız hale geliyor. Yemek, temizlik sorunu olmadan sadece birbirimizle ilgilendik. Unutamayacağımız bir kamp dönemi geçirdik."

"Amaç, otizmli ailelerin sosyal hayatlarına katkıda bulunmak"

Bartın Otizm ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Sanem Saygı ise Türkiye Otizm Meclisinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu elde edilen kampın aileler ve çocuklar açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Saygı, "Toplumsal yaşama uyumda problem yaşayan, ayrıştırılmış çocuk ve ailelerimizin bir arada, huzur ve rahat bir ortamda olmasından mutluluk duyuyoruz. Burada ailelerimiz hem güvenli bir alanda oldukları hem de anlayışla karşılandığı için huzur içerisinde. Birbirleri tarafından dışlanmamanın verdiği rahatlık, onları huzurlu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Hüseyin Necdet Gümüş de kampın faydalarını şimdiden görmeye başladıklarına işaret ederek, "Amaç, Türkiye'deki otizmli ailelerin ve çocukların gelişimine, sosyal hayatlarına katkıda bulunmaktı. Ailelerimizin yüzlerinde bir nebze de olsa bu mutluluğa neden oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Benim için de harika bir kamptı. Özellikle ailelerimiz çok mutlu. Endişesiz şekilde çocuklarıyla rahat rahat etkinliklere katıldılar." diye konuştu.

KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi
KASTAMONU - Otizmli bireylerle aileleri ağırlandıkları kampta eğlenceli zaman geçirdi

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Kaynak: AA

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