Otizmli Burak salıncağına kavuştu - Son Dakika

Otizimli Burak'ın ailesi tarafından çocuklarının oynaması için talep edilen oyun parkı, İzmit Belediyesi tarafından tamamlandı.

İzmit, Karadenizliler Mahallesi Eskioğlu Sokak'ta oturan otizmli küçük Burak'ın ailesi evinin yanında park yapılmasını talep etti. Burak'ın ailesinin talebi sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla çalışmalara başlayan belediye ekipleri, küçük Burak'ı oyun parkına kavuşturdu. Çalışma ile Burak'ın evinin önünde hayalini kurduğu park tamamlandı. Otizmli Burak'ın park sevincini yaşamasına katkı sunan Başkan Hürriyet, otizmli çocukların hayata karşı gülümseyebilmeleri adına gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, engelli ailelere daima destek olacaklarını söyledi. - KOCAELİ