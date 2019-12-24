Otizmli Caner'den 'Uyanış' albümü - Son Dakika

İzmir'de yaşayan otizmli Caner Serin (32), tamamı Bendeniz şarkılarından oluşan 5 şarkılık "Uyanış" müzik albümünü satışa sundu. Aynı zamanda piyano ve gitar çalan Serin, ilk konserini çocukluğunda severek dinlediği Hikmet Şimşek'in adını taşıyan sanat merkezinde verecek.



İzmir'de İngilizce öğretmeni Filiz Serin (59) ve doktor Azmi Serin (64) çiftinin çocukları Caner Serin'e, 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Serin, tanıyı alır almaz yoğun bir özel eğitime girdi, müziğe olan ilgisi de çok küçük yaşlarda fark edildi. Piyano ve gitar çalan Caner Serin, profesyonel bir ekiple tamamı Bendeniz şarkılarından oluşan 5 şarkılık Uyanış müzik albümünü satışa çıkardı. Aynı zamanda 'Hasret' isimli şarkıya da Mardin'de klip çekildi. Henüz çok küçükken müzisyen Hikmet Şimşek'in TRT'de yaptığı programları izleyen Caner Serin, İzmir'deki ilk konserini 25 Aralık'ta Hikmet Şimşek'in adını taşıyan sanat merkezinde verecek.



Müzik marketi ve internetten satışa sunuldu



Oğlunun tanı aldıktan sonra sıkı bir özel eğitime girdiğini belirten anne Filiz Serin, "Caner'e 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Serüven ondan sonra başladı. Hiçbir şey daha önceki gibi değildi. Çok sıkı bir özel eğitim ve devamlı çalışma süreci başladı. Caner müziğe yoğun bir ilgi duyuyordu. Bu yüzden özel müzik eğitimi aldı. Caner piyano ve gitar çalıyor. Tabii ki bir diğer enstürmanı da sesi. Bendeniz ile bir özel eğitim öğretmeni aracılığıyla tanıştık. Zor bir süreçti. Bir yıl boyunca şarkılar hazırlandı, aranjeler yapıldı, Caner şarkıları okudu ve mayıs ayı sonunda profesyonel bir stüdyoya girilerek dört gün boyunca albüm çalışması yapıldı. 23 Eylül'de CD'si çıktı. Bendeniz kimseye emanet etmediği şarkılarını Caner'e verdi. Bütün bu stüdyo çekimleri ve klip çekimleri sırasında Bendeniz başından sonuna kadar yanımızda oldu. Caner'in CD'si, Türkiye'nin ünlü müzik marketlerinden birinde satışa sunuldu. Bunun dışında da internet satış yapılıyor. Bize CD'yi alıp fotoğraflarını gönderen, 'dinliyoruz' diyerek mesaj yollayan dostlarımız, tanımadığımız insanlar oluyor. Çok mutlu oluyoruz. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk. Tamamen profesyonel bir albüm oldu" dedi.



25 Aralık'ta konser verecek



Caner Serin'in kendine müzikle ilgili hedefler koyduğunu belirten Filiz Serin, "Hedef koymak çok önemli. Bu bizi ayakta tutuyor. Caner 25 Aralık akşamı Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde, Gaziantep'te onu eğiten hocası Hamdi Hikmet Geçin ile birlikte ilk kişisel konserini verecek. Konserin sunuculuğunu da ben yapacağım. Caner, çok küçükken TRT'de Hikmet Şimşek'in programlarını dinlerdi, televizyonun önünden kalkmazdı. Ne güzel bir tesadüftür ki İzmir'de ilk konserinin Hikmet Şimşek adına verilen bir salonda verecek" diye konuştu.



"Eğitim her derdin çaresi"



Filiz Serin, çocukları otizm tanısı alan ebeveynlere de şu sözlerle seslendi:



"Tanıyı aldıktan sonra hayatınız, 10 dakika öncesi gibi olmuyor, olmayacak da. Buna göre yaşayacaksınız, bu gerçeği kabulleneceksiniz. Bir ilaç tedavisi yok, neden olduğu tam olarak belli değil. Otizm bir hastalık değil, bir farklılık. Düşünce sistemleri, beyin yapıları farklı ama sonunda eğitimle her şey çok çok iyiye gidiyor. Otizmli çocuklar için kişiye özel ve yoğun bir eğitim olması gerekiyor. Haftada 40 saat özel eğitim almaları gerekiyor. Biz aile olarak tüm maddi ve manevi gücümüzü Caner'in eğitimine verdik. Çocukları otizm tanısı alan anneler babalar, çok zor bir sürece girecekler. Hayat hiçbir zaman kolay olmayacak. Zaman zaman belki dışlanacaklar ama bilsinler ki eğitim her derdin çaresi. Devamlı, kişiye özgü eğitimden şaşmayacağız."



"Kimsenin çocuğuna 'bundan bir şey olmaz' demeyin"



Filiz Serin, öğretmenlere ve velilere de otizmli çocuklara olan yaklaşımlarıyla ilgili şunları söyledi:



"Biz Caner'le bir yola çıktık. Özellikle tıp fakültelerine, eğitim fakültelerine, müzik, okul öncesi, özel eğitim ve sınıf öğretmenlerine nereden çağrılı olursak uzak-yakın demeden gidiyoruz. Orada bir program yapıyoruz. Caner'in kulağının çok iyi olduğu ve müzikte ilerleyebileceği belli iken hiçbir öğretmen yanaşmamıştı. Bütün eğitimcilerin yanına gitmemizin asıl sebebi bu. 'Bu çocuktan bir şey olmaz' demeyin. Onların hayallerini gerçekleştirin. Öğretmenler, kimsenin çocuğuna 'bundan bir şey olmaz' demeyin. Herkesten mutlaka bir şey olur. En çok da otizmli çocukları, Down sendromlu çocukları sınıfta istemeyen velilere sözüm var; yapmayın. Sizin çocuklarınız o çocuktan çok şey öğrenecektir. Ben öğretmen olduğum için biz çok büyük zorluklarla karşılaşmadık. Çünkü Caner benim görev yaptığım okulda okudu, öğretmenleri arkadaşımdı ama herkesin annesi öğretmen değil. O yüzden lütfen öğretmenler, veliler el birliği ile bu çocukları toplumdan soyutlamayın."



Serin'in Uyanış albümünde, Bendeniz'in Ağlayayım mı?, Deli Yarim, Hasret, Kapında Günlerim ve Sevme isimli parçaları yer alıyor. - İZMİR