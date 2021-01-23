Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

23.01.2021 19:13

Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı Kargo görevlisinin kendisiyle top oynamaya çalışan çocuğun topu alıp bahçeye fırlatması görüntülere yansıdı Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz: "Sinirle o topu alıyor uzak bir bölgeye atıyor.

Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kargo görevlisinin kendisiyle top oynamaya çalışan çocuğun topu alıp bahçeye fırlatması görüntülere yansıdı

Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz:

"Sinirle o topu alıyor uzak bir bölgeye atıyor. Daha sonrasında da çocuğu yakalıyor ve dövüyor"

Kargo görevlisinin 'Çocuk benim fotoğrafımı çekiyordu, kayda alıyordu iddiası vardı. Görüntülerin hiç birinde böyle bir şey yok"

"Bundan sonrasına artık adaletin vicdanına bırakıyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edilmesi olayına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. şüphelinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına yapılan itiraz ise henüz sonuçlanmadı. Kargo görevlisinin kendisiyle top oynamaya çalışan çocuğun topu alıp bahçeye fırlatması,arkasından koşması görüntülere yansırken yine kargo görevlisinin savunmasında çocuğun kendisinin fotoğrafını çektiğini iddia ettiği konusunda görüntüye rastlanılmadı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde doğuştan otizmli 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darp edildi. Aile güvenlik kameralarında çocuğunun darp edildiğini görünce polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kargo çalışanın emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Otizmli çocuğun kendisini cep telefonuyla görüntülediği için böyle bir eylem yaptığını savunan kargo çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otizmli çocuğun ailesi ve avukatının yeni görüntülerle birlikte yaptığı itiraz henüz sonuçlanmadı.

"3 farklı açıdan güvenlik kamera görüntüleri geldi"

Çalışanın serbest bırakılmasına yönelik otizmli çocuğun ailesinin avukatı Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz, itiraz etti. Savcılığın tekrar dosyayı değerlendirmeye aldığını açıklayan Oğuz, çocuğun psikolojisinin bu olaydan etkilendiğini ifade etti. Olayın 3 farklı güvenlik kamerasının daha ortaya çıktığını aktaran Oğuz, "İlk olayda 1 tane kamera görüntüsü vardı. Daha sonrasında kameranın 3 farklı açıdan görüntüsü geldi. Görüntüleri bizde inceledik. Kargo görevlisinin bir iddiası var. 'Çocuk benim fotoğrafımı çekiyordu, kayda alıyordu o yüzden' diye. Görüntülerin hiç birinde böyle bir şey yok. Çocuk oynamak için sadece kargo görevlisine elindeki topu atıyor önüne doğru. O da 'bu topu neden attın' diye sinirleniyor. Sinirle o topu alıyor uzak bir bölgeye atıyor. Daha sonrasında da çocuğu yakalıyor ve dövüyor. Olay tamamen bundan ibaret" dedi.

"Yeni görüntüler sonrası savcılık dikkate aldı"

Yeni gelen görüntüler üzerine savcılığın itirazı dikkate aldığını kaydeden Oğuz, "Adalete güvenimiz tam. Tutuklamaya sevk edeceklerini düşünüyoruz. Biz zaten hukuki takip ediyoruz. Dava sürecini de takip edeceğiz. Elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.

"Otizmli olduğunu fark etmemesi mümkün değil"

Kargo çalışanının ifadesinde otizmli olduğunu bilmediğini belirten Oğuz, "Kamera görüntülerinde çocukla uzun süre diyalog kuruyor. Çocuk önüne top atıyor oynamaya çalışıyor o süreçte çocuğun otizmli olduğunu fark etmemesi mümkün değil. Çünkü çocukla on saniye karşılıklı görüşseniz çocuğun yaşıtlarına göre akıl geriliği olduğu gözüküyor. Zaten bu yüzden ben şahsım adına çok üzüldüm. Görüntüleri de izledikten sonra kendisi ile oynamaya çalışan bir çocuğu neden döver neden darp eder, aklımız almıyor" dedi.

Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otizmli çocuğa kargo görevlisi dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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