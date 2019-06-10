Son Dakika Haberleri: Otizmli çocuğa şiddete, 1 hafta hapis
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Otizmli çocuğa şiddete, 1 hafta hapis

6 saat önce

– Singapur'da çocuk oyun merkezinde bir adam, kendisiyle oynamak isteyen 5 yaşında otizmli bir çocuğa tekme atarken görüntülendi.

Otizmli çocuğa şiddete, 1 hafta hapis, System.String[]
Singapur'da çocuk oyun merkezinde bir adam, kendisiyle oynamak isteyen 5 yaşında otizmli bir çocuğa tekme atarken görüntülendi.


 

Olay, Singapur'un Yishun şehrinde meydana geldi. Oyun merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 yaşındaki otizmli çocuğun oturduğu yerden kalktığı ve oyun parkında bulunan bir adamla oynamaya çalıştığı görülüyor. Çocuğun hareketlerine sinirlenen adamın ise çocuğu ittiği ve ona tekme attığı görülüyor. Daha sonra elindeki oyuncak küreği sinirle, otizmli çocuğun olduğu yöne doğru fırlatan adam, kendi çocuğuyla ilgileniyor. Öte yandan, otizmli çocuk ise bir süre parktaki oyuncakları dağıtıyor. Daha sonra ise oyun merkezindeki bir görevli otizmli çocuğu oyun parkından uzaklaştırıyor.


 

Yerel medyada yer alan habere göre, güvenlik kamerasında görüntüleri gören otizmli çocuğun annesinin şikayette bulundu ve otizmli çocuğa şiddet uygulayan adam 1 haftalık hapis cezası aldı.


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:31 Kaynak: DHA
Singapur, Dünya
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