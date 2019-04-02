Son Dakika Haberleri: Otizmli Çocuklar Davul Zurna Eşliğinde Yürüdü

Otizmli Çocuklar Davul Zurna Eşliğinde Yürüdü

53 dakika önce

Otizmli çocuklar davul zurna eşliğinde yürüdüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar davulu zurnalı yürüyüş yaptı.

Otizmli çocuklar davul zurna eşliğinde yürüdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar davulu zurnalı yürüyüş yaptı.
Şanlıurfa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Haliliye ilçesindeki Ali Şelli Parkında toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde Topçu Meydanına kadar yürüdü. Topçu Meydanında otizmli çocuklar halk oyunları gösterisi yaptı.
Düzenlenen programa otizmli çocukların aileleri, yakınları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ve kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:34 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel
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