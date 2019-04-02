Otizmli Çocuklar Davul Zurna Eşliğinde Yürüdü
53 dakika önce
Otizmli çocuklar davul zurna eşliğinde yürüdüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar davulu zurnalı yürüyüş yaptı.
Otizmli çocuklar davul zurna eşliğinde yürüdü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar davulu zurnalı yürüyüş yaptı.
Şanlıurfa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Haliliye
ilçesindeki Ali Şelli Parkında toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde Topçu Meydanına kadar yürüdü. Topçu Meydanında otizmli çocuklar halk oyunları gösterisi yaptı.
Düzenlenen programa otizmli çocukların aileleri, yakınları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ve kurum müdürleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:34 Kaynak: İHA
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