Son Dakika Haberleri: Otizmli Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Otizmli Çocuklar Doyasıya Eğlendi

1 saat önce

Marmaris'te 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

Otizmli Çocuklar Doyasıya Eğlendi, System.String[]
Marmaris'te 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan otizmli çocuklar palyaço eşliğinde eğlendi.

Marmaris'te 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi. İlçede bulunan özel rehabilitasyon merkezinin düzenlediği etkinliğe otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte palyaço gösterisi çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Baloncuk şovunun başlamasıyla çocuklarda sahneye atlayıp palyaçoya eşlik etti. Gönüllerince eğlen çocuklar farklı bir gün yaşadı. Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu belirten özel rehabilitasyon merkezinin kurum psikoloğu Reyhan Dönmezer Atila, " Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm doğumdan itibaren yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan gelişimsel bir farklılıktır. Otizmde erken teşhis çok önemlidir. Bugün dünyada buna dikkat çekmek için farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Marmaris'te bizde böyle bir etkinlik düzenledik." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:33 Kaynak: İHA

Marmaris, Güncel
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