Otizmli çocuklar, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli çocuklar, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor

02.04.2022 10:57
Otizmli çocuklar, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ücretsiz yüzme kurslarına katılan otizmli çocuklar, bu sayede hem sosyalleşiyor hem de öz güven kazanıyor.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ücretsiz yüzme kurslarına katılan otizmli çocuklar, bu sayede hem sosyalleşiyor hem de öz güven kazanıyor.

Görevli yüzme antrenörleri, kurslarda "özel" öğrencilere sosyalleşmeleri ve hayata tutunmaları amacıyla eğitim veriyor.

İlk başladıklarında suya girmeye çekinen otizmli çocuklar, daha sonra sevdikleri bu sporda mutluluğa kulaç atıyor.

Antrenör Bulut: "Çocuklar öz güven kazanıyor"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda bu yıl 10 özel çocukla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Eğitimler sayesinde otizmli çocuklarda çok fazla değişim olduğunu belirten Bulut, "Yüzme kurslarımız hafta içi 4 gün devam ediyor. Otizmli veya down sendromlu olsun, bütün çocuklarımıza yüzmeyi sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklar buraya severek geliyor ve çoğu burada sosyalleşiyor. Zamanla çok iyi yüzen çocuklar oluyor ve daha sonra onlar da yarışlara katılıp derece elde ediyor." dedi.

Bulut, fırsat verildiğinde "özel" çocukların her şeyi başarabileceğini vurgulayarak, "Buradan ailelere de seslenmek istiyorum. Gelsinler, çocukları yüzmeyi öğrensin. Belli bir süre sonra çocukları güzel yerlere gelebilir. Yüzmeye başladıktan sonra hayatları değişen, işe giren çocuklarımız var. Belediyede, hastanede çalışan özel çocuklar var. Çocuklar öz güven kazanıyor." diye konuştu.

Herkesin öğrenme süresinin farklılık gösterebileceğine işaret eden Bulut, "Öğrenmeleri zor olsa da sonunda öğreniyorlar. 23-24 Nisan'da engelli çocuklarımızın yarışması olacak. Başarı sağlayan çocuklarımız bir üst tura gidecekler. Ben inanıyorum, içlerinden derece alanlar çıkacaktır. Madalya kazanan çocuklar diğer çocuklara da örnek oluyor. Hedefimizi milli takım olarak belirledik. Bu hedef kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baran: "Yüzmeye uzun zamandır devam ediyorum"

Yüzme kursuna gelen otizmli Kaan Baran, babasıyla başladığı bu sporu hiç bırakmadığını ifade etti.

Spora başladıktan sonra hayatında güzel şeyler olduğunu anlatan Baran, şöyle devam etti:

"Yüzmeye uzun zamandır devam ediyorum. Yüzmeye başladıktan sonra yeni arkadaşlar, yeni insanlar tanıma şansım oldu. Hiç Tekirdağ'dan ayrılmazdım ama yüzme sayesinde farklı illeri, bilmediğim yerleri görme şansı yakaladım. Antalya'da bir yarışmada bronz madalya kazandım. Çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Daha güzel dereceler elde etmek istiyorum."

Otizmli oğlunu yüzmeye getiren Hüseyin Akata ise sportif aktivitelerin çok faydasını gördüklerini anlattı.

Oğlunun yüzme sayesinde sosyalleştiğine işaret eden Akata, "Yüzmeyle birlikte zaman içinde çocuğun davranışlarında belli bir değişiklik oluyor. Mutlu oluyor en azından, rahatlıyor. Çocukları bir parka veya çay bahçesine götürüp, diğer insanlar nasıl yaşıyor, göstermek gerekiyor. Bunları öğretmek ve sosyal bir çocuk, sosyal bir kişilik sağlamalıyız. Çocuğumuzu eve kapatmıyor, sosyalleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Beypazarı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor Beypazarı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı

Tekirdağ, gençlik, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli çocuklar, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli çocuklar, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement