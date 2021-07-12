Otizmli çocuklar için fide dikimi etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kepez ilçesinde otizmli çocuklar ve aileleri, Antalya Orman Çiftliği'nde düzenlenen fide dikim etkinliğine katıldı.

Kepez Belediyesince çiftlikte yapılan buğday hasadının ardından meyve ve sebze ekimi için düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Otizm Spor Kulübü üyeleri bir araya geldi.

Otizmli çocuklar ve aileleri ekipler eşliğinde karpuz, kavun, domates, patlıcan ve biber fidelerini toprakla buluşturdu.

Katılımcılar sulama işleminin ardından isimlerini "fidan dikenler" listesine yazdırdı.

Fide dikimine katılanlan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fide dikim etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, dikilen her fidenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz da otizmli çocukları ve ailelerini Antalya Orman Çiftliği'nde ağırlayan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Otizmli çocuklar daha sonra Antalya Macera Ormanı'nı ziyaret etti.