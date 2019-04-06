Son Dakika Haberleri: Otizmli Çocuklar İçin Ünlü Şef ve Şampiyonlar El Ele

Otizmli Çocuklar İçin Ünlü Şef ve Şampiyonlar El Ele

54 dakika önce

Otizmli çocuklar için ünlü şef ve şampiyonlar el ele Ünlü Şef Hazer Amani ile O Ses Türkiye şampiyonlarından otizmli çocuklara destekİZMİR - Türkiye'nin ilk otizm kafesinde yemeklerini bu kez otizmli çocuklar için yapan Hazer Amani ile şarkılarını otizmli çocuklar için seslendiren O Ses...

Otizmli çocuklar için ünlü şef ve şampiyonlar el ele
Ünlü Şef Hazer Amani ile O Ses Türkiye şampiyonlarından otizmli çocuklara destek

İZMİR - Türkiye'nin ilk otizm kafesinde yemeklerini bu kez otizmli çocuklar için yapan Hazer Amani ile şarkılarını otizmli çocuklar için seslendiren O Ses Türkiye şampiyonları Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya otizm farkındalığına dikkat çekti.
Türkiye'nin ilk otizm kafesi olan, İzmir Optimum AVM'de hizmet veren El Ele Cafe, otizme farkındalık oluşturmaya ve otizmli bireyler ile aileleri için umut olmaya devam ediyor. Otizmli gençlerin hizmet sektöründe çalışabilmeleri için staj imkanı sağlayan ve sosyalleşmelerine katkı için hayata geçirilen bir proje olarak açılan El Ele Cafe'de, otizm eğitimi olan uygulamalı davranış analizini tamamlamış 16 yaş ve üzeri otizmli gençlere de staj imkanı sağlanıyor. El Ele Cafe'de elde edilen tüm gelir ile de Anadolu Otizm Vakfı'nda eğitim alan ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim bursu veriliyor.
Ünlü şef Hazer Amani yemeklerini otizmli çocuklar için hazırladı
Türkiye'nin ilk otizm kafesinde Ünlü Şef Hazer Amani de bu kez yemeklerini otizmli çocukların eğitimine destek için hazırladı. Birbirinden farklı lezzette yemekler yapan Amani, "Anadolu Otizm Vakfı'na destek olmak için böyle bir etkinlik yapıldı, ben de elimden gelen desteği her zaman vermeye hazırdım. Girdim mutfağa ve yemekleri yaptım. Bir yandan öğrencilerle bir yandan çalışanlarla tanıştım. Çok hoş sohbetler, naifler ve gözleri sevgi dolu bakıyor. O yüzden ben de duygulandığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum geldiğim ve bu fırsat bana verildiği için. Herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. Çok zor bir şey değil, onlarla tanışıyorsunuz ve birkaç saatinizi ayırıyorsunuz. Ama bu farkındalık oluşturuyorsa ne mutlu bize" dedi.
Şampiyonlardan konser
O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonlarından Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya da otizm farkındalığı için şarkılarını seslendirdi. Herkesin elinden gelen ne ise yapması gerektiğine dikkat çeken iki şampiyon, "Biz düşündük ki el ele otizm farkındalığını herkese anlatmalıyız. Bu çocuklar çok özel, çok güzel bir enerji alabilirsiniz. Onların içinde olduğumuz ve onlarla beraber gülebildiğimiz, eğlenebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"Hem istihdam saplanıyor hem iş eğitimi alıyorlar"
Nisan ayı boyunca birçok etkinlikler yapacaklarını belirten Anadolu Otizm Vakfı Koordinatörü Ali Sapmaz ise, "Amacımız burada otizm farkındalığı oluşturmak ve Anadolu Otizm vakfı olarak İzmir'de de okulumuz var. 85 öğrencime eğitim veriyoruz. Otizm dünyada 59'da 1 oranına yükselmiş durumda ve eğitim dışında bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu da erken yaşta nitelikli bir eğitimi gerektiriyor. Eğitimin yanı sıra çocuklarımıza istihdam ve iş eğitimi gibi konularda imkan sağlanması da çok önemli. Rönesans Holding katkılarıyla Optimum'da tahsis edildiği bu yerde otizmli bireylerimiz hem istihdam ediliyorlar hem de iş başı eğitim alıyorlar. Dolayısıyla bu etkinliği yapmak ayrı bir güzellik bizim için" diye konuştu.
Otizmli gençlere iş imkanı sağlayan kafede çalışanlardan İzzetalp İncekara da ünlü şefin yemeklerini çok sevdiklerini ve ilk defa böyle bir lezzet tattığını dile getirerek, destekleri için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:29 Kaynak: İHA

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