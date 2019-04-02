Otizmli çocuklar mehter takımı kurdu

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Seçimi Kazanan Belediye Başkanı İlk Olarak İlçenin Çöplerini Topladı

Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak?