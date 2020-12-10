Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor - Son Dakika

Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor

10.12.2020 09:22
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor, System.String[]

KONYA'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) otizmli öğrenciler, pandemi döneminde de eğitim ve rehabilitasyonlarla engelleri aşıyor.

KONYA'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) otizmli öğrenciler, pandemi döneminde de eğitim ve rehabilitasyonlarla engelleri aşıyor. 130'a yakın öğrencinin, günlük yaşam becerilerinin artırıldığı merkezde, at biniciliği, spor ve yüzme gibi terapilerle gelişimlerinin hızla sağlanmasına çalışılıyor.

Selçuklu Belediyesi'nce sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında 21 bin metrekare alana yapılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu sağlanıyor. İçinde at biniciliği, yüzme havuzu, spor salonları ve birebir eğitimlerin görüldüğü sınıfların olduğu merkezin, eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla da aynı adı taşıyan vakıf kuruldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nin de desteğiyle belediye ve vakıf iş birliğinde yürütülen eğitim merkezinde otizmli bireyler için eğitim veriliyor.

ÖĞRENCİLER HAYATA HAZIRLANIYORSOBE'nin Türkiye'de hizmet veren en büyük otizm merkezi olduğunu ifade eden Vakıf Başkanı Mustafa Ak, "Merkezde şu anda 130'a yakın öğrenci eğitim ve hizmet almakta. Burada öğrencilerimizin hayata hazırlanması bakımından, gerekli olan tüm uygulamalar yapılmakta. Çünkü otizmle mücadelenin en etkili ve tek yolu, erken yaşlarda başlayan yoğun eğitimdir. Biz burada öğrencilerimizi bir taraftan hayata hazırlarken, hayat koşulları ağır olan aileler ve yakınlarının hayatlarına bir kolaylık getirmeyi amaçlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.'PANDEMİ, ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALMASINI ENGELLEMİYOR'Pandemi döneminde eğitimi kurallara uyarak birebir sürdürdüklerini ifade eden Mustafa Ak, şunları söyledi: "Otizmde eğitimin özelliği zaten birebir eğitim. Bu yüzden de masraflar oldukça yüksek. Ailelerin altından kalkamayacağı boyutta. Birebir eğitimde aynı anda sınıflarımızda bir öğretmen ve öğrenci bulunduğundan pandemi kurallarını da uygulayarak, eğitimlerimizi sürdürebilmekteyiz. Çocuklarımıza zaten öğretmekte olduğumuz, amaçladığımız kişisel bakımlarını sürdürebilmeleri için sık sık ellerini yıkamak ve dezenfeksiyonla önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Otizm eğitimlerinde en büyük sıkıntı verilen aralardır. Bizim yoğun eğitim verdiğimiz çocuklarımızla yaşadığımız bu kopukluklar yüzünden geri döndüklerindeki gerilemeyi üzülerek görüyoruz. Önemli olan ara vermeden eğitim sağlayabilmek. Pandeminin ilk dönemlerinde uzaktan eğitim sistemine geçtik ama her çocukta ve ailede aynı başarıyı sağlamak mümkün değil. Çocukların dikkatini ekran karşısında toparlayabilmek kolay değil. Bu kısıtlamalarda rehabilitasyon merkezlerinde özellikle birebir yapılan eğitimlere ara verilmemesi bizim için çok önemli"OTİZMLİ ÖĞRENCLER İSTİHDAM EDİLECEKÖğrencilerin belirli bir seviyeye ulaştıklarında istihdam projelerini hayata geçireceklerini söyleyen Ak şöyle konuştu: "SOBE'de üniversiteler proje ortağımız. Onlarla çalışma yürütmekteyiz. En son eğitim kısmını belirli bir seviyeye getirdiğimiz için çocuklarımızın hayatlarında bundan sonra atılacak adım olarak istihdamı uygun gördük. Ailelerin beklentisi de bu yönde. Çocuklarımızın istihdam edilebilmesi için burada meslek edindirme şeklinde uygulamalarımız var. Çocuklarımıza mutfakta bir şeyler yapmayı öğretiyoruz. Seramik boyama, galoş ve maske üretimi, seralarda bitki üretimi şeklindeki uygulamaları çocuklarımıza öğretmeyi amaçlamaktayız. Bundan sonraki hayatlarını hem ailelerine gelir getirebilecek bir yol bulacağız hem de çocuklarımızın daha kaliteli zaman geçirirken, üretime de katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz."


Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor

Selçuk Üniversitesi, İstihdam, Selçuklu, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli çocuklar, pandemide de eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor - Son Dakika


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