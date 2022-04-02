OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR - Son Dakika
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OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR

02.04.2022 09:42

ANTALYA'da otizmli çocuklar, 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesi ile ritim dersi alıyor.

ANTALYA'da otizmli çocuklar, 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesi ile ritim dersi alıyor. Ritimle kasları gelişen ve sosyalleşen çocuklar, proje sonunda bir konser verecek.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü işbirliği ile otizmli çocukların içerisinde yer aldığı 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesi 2 ay önce başladı. Akdeniz Üniversitesi içerisinde yer alan çalışma alanında iki aydır bir araya gelen otizmli çocuklar, müzik öğretmenlerinden ritim eğitimi alıyor. Ritim eğitimiyle kasları gelişen ve bir gruba aidiyet duygusunu hisseden çocuklar, aynı zamanda sosyalleşiyor.

2 ayda müziğe ilgileri artan otizmli çocuklar, evlerinde de farklı aletlerle tekrar yapmaya çalışıyor. Çocuklarını eğitimlere getiren ailelere ise uzman psikolog tarafından psikolojik destek sağlanıyor. Gönüllü üniversite öğrencilerinin de destek verdiği ve 6 ay devam edecek eğitim sonunda çocukların oluşturacağı koroyla konser verilmesi planlanıyor.

Çocukların projeyle birliktelik duygusuna kavuşmaya çalıştırıldığını söyleyen projenin koordinatörlerinden Asım Ülker, "Otizmli çocuklar ve ailelerimiz toplum tarafından dışlanıyor. Biz bu çocuklarımızı tekrar topluma kazandırmak istiyoruz. Otizmli çocukların yapabileceği birçok şey var. Bu doğrultuda 'Hayatın Ritmine Sen de Katıl' projesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje 6 ay sürecek. Aileler çocuklarının gelişimine bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyor" dedi.

Çocuklarda gözlemlediği gelişimlerle çok mutlu olduğunu söyleyen gönüllü müzik öğretmeni Baran Çakıcı, "Ritimle hayata tutunuyor ve kendilerini ifade edebiliyorlar. Daha önce böyle bir şey yapmadıkları için küçük kasları da gelişebiliyor. Evde de bardaklarla, oyuncaklarıyla uygulamaya devam ediyorlar. Hem beyin hem fizik, kas gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Çocukların bir gruba ait olması da sağlanıyor. Eğitimlere başladığımızdan bu yana müziğe ilgisi artan çocuklarımız oldu. Bazen evlerinde yaptıkları çalışmaların videolarını atıyorlar. Bu bizleri ve aileleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Ritim dersi alan çocuklardan Batuhan Turan, "Ablalarımla beraber müzik yapıyoruz. Çok eğleniyorum. Evde de tekrar ediyorum" dedi. Alperen Akça ise müzik yaparken eğlendiğini söyledi. (DHA)

OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR
OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR
OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR

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Antalya, Konser, Otizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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