Otizmli çocuklar Spektrum Cafe'de becerilerini sergiliyor

Otizm Vakfı tarafından Ankara'da otizmli çocukların toplumla buluşmasına yönelik hayata geçirilen Spektrum Cafe'ye ilgi büyüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Spektrum Cafe'de otizmli çocuklar üretim aşamasından müşterilere servisine kadar hazırlamış oldukları kahvaltılar ile yapımını üstlendikleri hediyelik eşyalar ile misafirlerini bekliyor.

Aksaray'ın Mehmetçik İlkokulu'nda özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin 42 otizmli çocuğu yuhalaması ve buradan hareketle ortaya çıkan ayrımcılık iddiaları tüm Türkiye'de yoğun tepkiyle karşılandı.

Uzmanlar otizmli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için dışlanmamaları gerektiğine dikkati çekerken, Otizm Vakfı bu yönde dikkati çekici bir uygulamaya gitti. Merkezi Ankara'da yer alan ve kurucularının tamamı otistik çocuk anne - babası olan Otizm Vakfı, Ankara'da yer alan İncek Loft konut projesinin içerisinde hayata geçirdiği Spektrum Cafe'ye yönelik ilgi büyüyor.

Spektrum Cafe'de, otistik çocuklar ile birlikte olmak isteyen misafirler için açık büfe kahvaltıların yanı sıra doğum günleri, workshoplar, örgü günleri, yemek günleri, felsefe günleri ve söyleşiler de düzenleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, Spektrum Cafe ile otizmli çocukların meslek öğrenirken sosyalleştiklerini belirterek, vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup onların gelişimlerine katkı sağladıkları için mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Çayan, otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için eğitilecekleri, eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, diğer insanlarla kaynaşacakları, sosyal etkinlikler yapacakları, beceriler kazanacakları, yeteneklerini geliştirebilecekleri farklı ortamlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Spektrum Cafe'nin vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup, onların gelişimlerine katkı sağlamak için olumlu bulunduğunu gözlemlediklerini kaydeden Çayan, "Çocuklarımızın mutfağından çıkan el emeği ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Spektrum Cafe ile çocuklarımız hem meslek öğreniyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Bu tip yerlerin açılması çocuklarımızın gelecekteki sosyal yaşamları için çok önemli." ifadelerini kullandı.