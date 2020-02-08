Otizmli çocuklara bakım becerisi eğitimi - Son Dakika
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Otizmli çocuklara bakım becerisi eğitimi

6 saat önce

Bursa'da 40 otizmli, 2 buçuk ay boyunca bakım becerisi eğitimi alacak.

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Bursa'da 40 otizmli, 2 buçuk ay boyunca bakım becerisi eğitimi alacak.


Mavi Yaşam Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ve BEBKA ortaklığı, Osmangazi Belediyesi ile Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destekleriyle Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde otizmliler için örnek çalışma başlatıldı. Otizmlilerin hayat kalitelerini artırmak maksadıyla cumartesi ve pazar günleri 8 saat eğitim verilecek. Yaklaşık 40 öğrenci 2 buçuk ay boyunca bakım becerisi eğitimi alacak. Programın açılışına Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Raif Endar, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran, dernek üyeleri ve aileler katıldı.


Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik her türlü faaliyeti burada yapıyoruz. Çok kısa önce açılışını yapmıştık. Bütün engel gruplarına hizmet veriyor. Kuruluş amacına uygun bir faaliyetle buradayız. 2 buçuk ay boyunca otizmli çocuklarımızın hayat kalitelerinin arttırılması amacıyla faaliyetler olacak. Üniversitelerden hocalarımız gelip, ailelere de eğitimler verecek. Çocuk ve engelli üzerinden değil bu durumu yaşayan ailelere de ciddi anlamda katkı sunmamız gerekiyor. Bu proje ailelerin eğitimine de katkı sağlayacak" dedi.


Bu çocukların toplumsal alanda görev alabildiklerini ve çalışabildiklerini bildiklerini ifade eden Vuran, "Yüzde 30 kadar zihin yetersizliği eşlik ederken, yüzde 70 kadarında ise etmiyor. Hangi grupta olursa otizmlilerin kabulü ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Uygun öğrenim alanları ve eğitim personeli ile teşhisten itibaren sistematik eğitim sunduğumuzda hayata kolayca katılabiliyorlar. Burada otizmli çocuklarımıza günlük hayat becerilerinin öğretildiği bir proje var. Çocuklarımıza bu projede bakım becerileri öğretilecektir" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Hasan Yılmaz, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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