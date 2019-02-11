Otizmli Çocuklara Yaşam ve Bakımevi Kurmak İçin Çabalıyorlar

Otizmli çocuklar için kurulması planlanan yaşam ve bakım evi için arsa kampanyası sürdüren Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER), tanışmak ve yardımlaşmak için üyeler ve davetlilerin katıldığı bir kahvaltı programı düzenledi.

Otizmli çocuklar için kurulması planlanan yaşam ve bakım evi için arsa kampanyası sürdüren Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER), tanışmak ve yardımlaşmak için üyeler ve davetlilerin katıldığı bir kahvaltı programı düzenledi.



Hayli katılımın olduğu, verimli ve çoşkulu geçen kahvaltıyla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Telat Türeli, otizmli çocukların geleceğini güvence altına almak, her alanda yaşadıklaı sorunları çözmek ve topluma otizmi anlatmak için faaliyetler yaptıklarını anlattı. Çalışmalarının, devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarla iş birliği içinde devam ettiğini belirten Türeli, "Derneğimizin kuruluşunun 6'ncı yılında, yönetim kurulu kararı alarak dernek çatısı altında bir arsa alınması ve bu arsa üzerine yaşam ve bakım evi kurulması için girişimde bulundu. Bu yaşam ve bakım evinde; dernek üyesi çocuklarımız spor, tarım, basit hayvancılık, istihdam çalışmaları, sosyal aktiviteler, müzik gibi birçok alanda eğitim görmeleri, kaliteli vakit geçirmeleri, süreli veya yatılı bakım hizmeti alabilmeleri planlanmaktadır. Altı aydır arsa alımı için, çeşitli bağış kampanyalarımız ve etkinliklerimiz yapıldı. Bugün de dernek üyelerimizin ve destekçilerimizin tanışması, fikir alışverişinde bulunmaları ve arsa kampanyamıza destek olmaları amacıyla 305 kişinin katılımıyla bir kahvaltı etkinliği düzenledik. Kahvaltımıza Eskişehir'in farklı sosyal guruplarından birçok misafirimizle birlikte üyelerimizde iştirak etti. Çocuklarımız için başlattığımız bu yaşam ve bakım evi projemize Eskişehir halkının desteklerini beklemekteyiz. Kahvaltı etkinliğimize katılan misafir ve üyelerimize dernek yönetim kurulu adına tekrar teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Alevlerin Sardığı Evde Baba-Oğul Yanarak Can Verdi!

Bir Zamanlar Emeğin Başkenti OIan Zonguldak, Şimdilerde Emeklinin Başkenti

KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi

Son Dakika! Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz