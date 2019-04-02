Son Dakika Haberleri: Otizmli Çocuklardan Anlamlı Kamu Spotu - Rize

Otizmli Çocuklardan Anlamlı Kamu Spotu - Rize

1 saat önce

Rize'de otizmli çocuklar "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla kamu spotu çekti.

Rize'de otizmli çocuklar "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla kamu spotu çekti.

Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Gençlik Merkezi Medya Grubu iş birliğiyle, özel eğitime, engellilere ve otizme dikkati çekmek, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla proje hazırlandı.

Otizmin eksiklik değil farklılık olduğu konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen projede, market, çocuk parkı ve toplu taşıma araçlarında yapılan çekimlerde, otizmli öğrencilere öğretmenleri, mahalle halkı ve esnaf da destek oldu.

Otizmlilerin toplumsal hayatta daha rahat yaşayabilmeleri için, onlara karşı yapılan yanlış davranışların ve doğru davranış metotlarının birlikte anlatıldığı kamu spotunda, otizmlileri fark etmek, kabul etmek ve onlara fırsat vermek temaları üzerinde duruldu.

Okul Müdürü Mehmet Sadık Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla bir kamu spotu çalışması daha yaptıklarını anımsattı.

Cengiz, okul, öğrenci ve öğretmenler olarak eğitimin zorlu sürecinin yanında toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:41 Kaynak: AA

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