Otizmli Çocuklardan Erzurumspor'a Ziyaret
2 saat önce
Erzurum'un Horasan ilçesinde eğitim gören otizmli çocuklar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımını ziyaret etti.
Erzurum
'un Horasan
ilçesinde eğitim gören otizmli çocuklar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
takımını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımının antrenmanı öncesi öğretmenleriyle birlikte kulübü ziyaret eden özel çocuklar, teknik direktör Mehmet Özdilek
, sportif direktör Zafer Demir
, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı.
Eğlenceli anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, bir zarfın içine koydukları, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı kağıdı futbolculara verdi.
Futbolcularla kısa süre top oynayan öğrenciler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Otizmli çocukların ailelerinin de katıldığı ziyarette futbolculara, sezonun ikinci yarısında başarı dilekleri iletildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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