Son Dakika Haberleri: Otizmli Çocuklardan Oluşan Mehter Takımı Eşliğinde Yürüdüler

Otizmli Çocuklardan Oluşan Mehter Takımı Eşliğinde Yürüdüler

1 saat önce

- Otizimli çocuklardan oluşan mehter takımı eşliğinde yürüyüşten görüntüler Balonların uçurulması Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikten detay Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Taşkın'ın konuşması Çocukların gösterisi ADIYAMAN - Adıyaman'da Aile,...

- Otizimli çocuklardan oluşan mehter takımı eşliğinde yürüyüşten görüntüler
Balonların uçurulması
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikten detay
Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Taşkın'ın konuşması
Çocukların gösterisi ADIYAMAN - Adıyaman'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Otizmli çocuklar ve ailelerinin yer aldığı grup, otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı eşliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kadar yürüdü.

Grup daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:51 Kaynak: AA

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