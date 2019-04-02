Otizmli Çocuklardan Oluşan Mehter Takımı Gösteri Sundu

Kırıkkale
'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı gösteri gerçekleştirdi.
Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, her 68 çocuktan birinin otizm riski ile doğduğunu söyledi.
Otizmli bireylere her zaman gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:
"Allah, engelli çocuklarımızı bizlere birer rehber olarak öngörmüş. Bir çoğumuzun ailesinde engelli kardeşlerimiz var. Bizler insan olarak büyüyoruz, yaşlanıyoruz ve ölüyoruz. İnsan olarak kiriyle, pasıyla bazen insanlığımızdan bile utanacak hale geliyoruz ama çocuklarımız engelli dediğimiz kardeşlerimiz hiçbir zaman bu hayatın kirine, pasına bulaşmadan tertemiz bir şekilde ve aramızdan yine aynı o şekilde ayrılıp gidiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Benim açımdan engellilerin her zaman hayatımda farklı bir yeri olmuştur. Yine aynı şekilde ailelerimiz fedakarlık örneği sergiliyorlar. Az şeylerle mutlu olmayı da insanlarımıza öğretiyorlar. Hepinizi gönülden kutluyorum, Allah başarılarınızı daim eylesin."
Konuşmaların ardından otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı gösteri yaptı, şiirler okundu ve tiyatro oyunları sahnelendi.
Program, Vali Sezer ve beraberindekilerin Cumhuriyet Meydanına kadar yürümesi ve mavi balon uçurmasının ardından sona erdi.