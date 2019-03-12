Son Dakika Haberleri: Otizmli Çocuklardan Resim Sergisi

Otizmli Çocuklardan Resim Sergisi

1 saat önce

Sanatın iyileştirici gücünden yola çıkılarak, otizmli çocuklar tarafından hazırlanacak olan resim sergisi, nisan ayında sanatseverlerle buluşacak.

Otizmli Çocuklardan Resim Sergisi, System.String[]
Sanatın iyileştirici gücünden yola çıkılarak, otizmli çocuklar tarafından hazırlanacak olan resim sergisi, nisan ayında sanatseverlerle buluşacak.

Otizm Güçlü Aile Derneği ve Trump AVM iş birliğiyle açılacak olan "Masumiyetin Umudu" adlı resim sergisinin atölyesi, 16 Mart'ta Trump AVM'de başlayacak. Otizmli çocuklar, atölyede Genco Gülen ve Levent Morgök eşliğinde resim yapacak.

Atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan resimler, Kenan Bahadır Derre'nin küratörlüğünü üstleneceği sergide, 1 ile 30 Nisan arasında Trump Art Gallery'de görülebilecek.

Sergide satışa sunulacak eserlerden elde edilen gelirin tamamı, kısa vadede açılması planlanan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'ne kaynak sağlamak amacıyla Otizm Güçlü Aile Derneği'ne bağışlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Donald Trump, Kültür Sanat
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