ANTALYA Otizmli çocukları nedeniyle evden atılmak istendikleri iddiası - Son Dakika

Otizmli çocukları nedeniyle evden atılmak istendikleri iddiası

ANTALYA'da Sandıkçı ailesi, otizmli çocukları Özgür'ün (10) gürültü yaptığı ve rahatsızlık verdiği gerekçesiyle evlerinden çıkarılmak istendiklerini söyledi. Anne Tuğba Sandıkçı, komşularının oğlu için 'hastalıklı' ifadesini kullandıklarını iddia etti. Ailenin komşuları ise iddiaları reddederek gürültü nedeniyle uyuyamadıklarını öne sürdü.

Antalya'da yaşayan Tuğba ve İbrahim Sandıkçı çiftinin büyük çocukları Özgür'ün doğumundan sonra yapılan kontrollerinde, otizmli olduğu ortaya çıktı. Sonrasında hayatlarını Özgür'e göre şekillendiren aile, çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeye başladı. Aile, bir sene önce ise Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bir eve taşındı.

Bir süre sonra komşular otizmli Özgür'ün gürültü yaptığını söyleyerek şikayette bulunmaya başladı. İddiaya göre şikayetlerin yerini, kapıya kadar gelmeler ve dışarıdan 'Çocuğuna sahip çık' diye bağırmalar aldı. Özgür'ün evinin penceresine bağladığı ve gölgesini izlediği ipin görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle kaldırılması istendi. Komşuların Özgür'den 'Hastalıklı çocuk' diye bahsettiğini öne süren aile, ses gitmesin diye evdeki yaşamlarını Özgür'ün odasında geçirmeye başladı. Son olarak ise ev sahibi normalde anlaşılan kira artışından vazgeçip anlaşılan fiyatın iki kat artacağını söylemesi üzerine aile kendine ev aramaya başladı.

'MİSAFİRİMLE MECBUREN DIŞARI ÇIKTIM'

Oğluyla ilgili gelen şikayetleri başta önemsememeye çalıştığını söyleyen Tuğba Sandıkçı, 'Bir yıldır burada yaşıyoruz. Sürekli oğlumla ilgili şikayet etmeye başladılar. Başta bu şikayetleri önemsemiyordum ama gitgide artmaya başladı. Komşu kapıma dayandı. 'Çocuğuna sahip çık' diye bağırınca oğlum korkup ağlamaya başladı. Misafirim varken sürekli 'Çocuğuna sahip çık' diye bağırmaya başladı. Mecburen misafirimle evden çıkıp saat 19.00'a kadar dışarıda dolaştık" dedi.

'OĞLUMUN GÖLGESİNİ İZLEDİĞİ İPİ ÇIKARMAMI İSTEDİLER'

Kendilerini evden çıkartmak için her şeyi yaptıklarını söyleyen Sandıkçı, 'Buna daha sonra yönetici de dahil oldu. Oğlum için pencereden sarkan ve kimseye zararı olmayan, oğlumun gölgesini izlediği ipe bile görüntü kirliliği oluyor diye çıkarmamı istedi. Kapı otomatı bozulunca 'Bunu Özgür'den başka kimse bozamaz' dediler. Sürekli bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Kira kontratımız 1 ay sonra dolacak. 1 ay öncesinden de yıllık kira zammına uygun şekilde anlaştık. Yönetici ev sahibini aramış, ev sahibi bize kira artışından vazgeçtiğini ve 200 lira yerine 450 lira artacağını söyledi. Buradan çıkmak istiyorum ama pandemi koşulları nedeniyle de çıkacak imkanım yok" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM OTİZMLİ DİYE BUNLARI YAŞIYORUZ'

Çocuğunun da diğer çocuklar gibi koşup oynamaya hakkı olduğunu söyleyen Sandıkçı, 'Bu sadece otizmli oğlum olduğu için başımıza geliyor. Çocuğum otizmli diye bunları yaşıyoruz. Oğlumdan 'Hastalıklı çocuk' diye bahsediyorlar. Oğlum gayet güzel bir noktada. Okuma yazma biliyor, eğitimine devam ediyor. Öyle aşırı ses yapan veya aşırı hırçın bir çocuk değil. Bu çocuğu bir yere bağlayamam. Bu çocuk diğer çocuklar gibi oynayacak, zıplayacak. Bunları yapmamamızı istiyorlar. İyice psikolojik baskı altındayız. Kapı her çaldığında korkarak açıyorum. Oğlum 'Eski evimize gidelim' deyip duruyor" dedi.

Ailenin apartmandaki komşular ise iddiaları reddederek, gürültü nedeniyle uyuyamadıklarını ifade etti.