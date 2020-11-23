'Otizmli çocuklarımız için bir tuğlada siz koyun' çağrısı - Son Dakika

Türkolog, Yazar Ali Canip Olgunlu ve Berna Ülger Başkanlığı'nda, Tohum Otizm Vakfı eğitim koordinatörlüğü ile kurulmuş olan Gelincik Kars Otizm Derneği destek çağrısı yaptı.

Başta Kars Valisi Türker Öksüz olmak üzere Kars Milletvekilleri Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan'ın destekleriyle Kars'ta kurulan Gelincik Kars Otizm Derneği, sayıları her geçen gün artan otizmli çocukların ve onların ailelerin umudu olmaya devam ediyor.

Gelincik Kars Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Tacettin Durmuş, geçtiğimiz yıl kurulan derneğin Kars Valiliği nezdinde kentte yapmayı planladığı otizm ağırlıklı bir eğitim merkezi binası ile otizm tanısı almış çocukların eğitimlerini en iyi şekilde alabilmelerini sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Durmuş açıklamasında, yapılacak olan eğitim merkezinde görev alacak eğitmenlere ihtiyaç olduğunu, merkezde görev alacak eğitim kadrosunun Tohum Otizm Vakfı'nda uygulamalı hizmet içi eğitim alacağını da belirtti. Durmuş, alınan eğitimlerin belirli periyotlarla tekrarlanacağına ve eğitim yöntemlerinin, etkinliği Dünyada kabul gören lisanlı programlardan olacağına, eğitim merkezinin Kars'ta, Doğu Anadolu'nun prestijli bir eğitim yuvası olacağına dikkat çekti.

Böylelikle Tohum Otizm Vakfı'nın verdiği eğitimi bir nebze de olsa Kars'a taşımış olacaklarını ifade eden Tacettin Durmuş, "Gönüllülerin desteğinin projeye ivme kazandıracağını ve çocuklar için, onların geleceği için Bir tuğlada siz koyun" dedi. - KARS