Otizmli çocukların ağız diş taramaları başladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Zonguldak Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği İşbirliği ile hazırlanan "Otizmli Bireylerde Ağız-Diş Sağlığı Tarama ve Tedavisi" projesi Zonguldak Ağız-Diş Sağlığı Merkezinde başladı.



Projenin açılışına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Tülay Çakır Bakkaloğlu, Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Emre Erbaycu, Hastane Müdürü Ömer Tok, İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Proje Birim Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Esin İlhan, Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Arife Dereli ve Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak katıldı.



Proje kapsamında Ağız-Diş Sağlığı Merkezinde görev yapmakta olan Diş Tabibi Demet Açıkgöz Çorak tarafından otizmli çocukların ağız-diş sağlığı taraması yapılarak tedaviye yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.



Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner proje ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Otizm, doğuştan gelişen belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Projemiz Otizmli çocukların ağız ve diş sağlığı sorunlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu çocuklar, ağız bakımlarının yetersiz kalışı, kullandıkları ilaçlar ya da bir kısmında görülen seçici yeme sorunları, çiğneme problemleri nedeniyle ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubundadırlar. Ancak iletişim becerilerindeki kısıtlılık yaşadıkları diş sorunlarını, ağrıyı ifade etmelerini zorlaştırmaktadır. Çoğu zaman aile, mevcut durumlarında kötüleşme, huzursuzlukta artış şikayetleriyle doktora başvurmakta; belirtilerde kötüleşmenin zemininde yatan diş probleminin atlanması ise gereksiz yere ilaç başlanmasına; kullandığı ilaç dozlarının ve dolayısıyla da yan etkilerinin artmasına neden olabilmektedir. Yapılacak olan tarama faaliyeti ile ailelerin konu ile ilgili farkındalıkları artacaktır. Otizmli çocukların diş tedavileri genel anestezi ve belli donanıma sahip hastanelerde yapılabilmektedir. Kalabalık ve sıra beklenen ortamlarda beklemeleri zordur. Aileler tedaviyi nasıl nerede yaptıracaklarını bilmediklerinden, bir kısmı büyük şehirlere giderek, maddi ve manevi güçlükler yaşamaktadırlar. Projemiz, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge Proje Birimince Hazırlanarak, Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği işbirliği ile ilimiz genelinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam etmekte olan 257 otizmli çocuğun ağız diş sağlığı taramaları yapılarak, tedavilerini gerçekleştirilmeyi hedeflemektedir." - ZONGULDAK