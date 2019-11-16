Son Dakika Haberleri: Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?
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Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?

6 saat önce

İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor.

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İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de pek çok ilde eş zamanlı eylemler düzenleyen aileler, çocuklarının toplumdan ayrıştırılmasına tepkili.View on euronews

Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:06 
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