Son Dakika › Dünya › Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak? - Son Dakika Dünya
Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?
6 saat önce
İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor.
İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de pek çok ilde eş zamanlı eylemler düzenleyen aileler, çocuklarının toplumdan ayrıştırılmasına tepkili.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:06
Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi Usta sanatçı Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gün yüzüne çıkardı