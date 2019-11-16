Son Dakika Haberleri: Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?
Son Dakika Dünya Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak? - Son Dakika Dünya

Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?

6 saat önce

İstanbul Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye’de pek çok ilde eş zamanlı eylemler düzenleyen aileler, çocuklarının toplumdan ayrıştırılmasına tepkili.

Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?, System.String[]

İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de pek çok ilde eş zamanlı eylemler düzenleyen aileler, çocuklarının toplumdan ayrıştırılmasına tepkili.


İstanbul Şişli'de taleplerini duyurmak için bir araya gelen aileler, bu ayrımcılığın yalnızca Aksaray örneği ile sınırlı olmadığının altını çiziyor. Toplu taşıma araçlarında, sokakta, okulda, yani yaşamın olduğu her yerde şiddete maruz kaldıklarını belirten aileler, tek çarelerinin eğitim olduğunu ifade ediyor. Ancak otizmli çocuklar için uygun ve yeterli eğitim modellerine ulaşamadıklarından yakınan aileler, zamanla hem kendi sağlıklarını hem de maddi imkanlarını kaybetmeye başladıklarını ifade ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı
Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 16:29:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]