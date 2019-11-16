Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?

İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de pek çok ilde eş zamanlı eylemler düzenleyen aileler, çocuklarının toplumdan ayrıştırılmasına tepkili.



İstanbul Şişli'de taleplerini duyurmak için bir araya gelen aileler, bu ayrımcılığın yalnızca Aksaray örneği ile sınırlı olmadığının altını çiziyor. Toplu taşıma araçlarında, sokakta, okulda, yani yaşamın olduğu her yerde şiddete maruz kaldıklarını belirten aileler, tek çarelerinin eğitim olduğunu ifade ediyor. Ancak otizmli çocuklar için uygun ve yeterli eğitim modellerine ulaşamadıklarından yakınan aileler, zamanla hem kendi sağlıklarını hem de maddi imkanlarını kaybetmeye başladıklarını ifade ediyor.