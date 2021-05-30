Üye Girişi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi - Son Dakika

Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi

30.05.2021 11:24
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, otizmli çocuklara eğitim verilen okul depremde ağır hasar aldığı için yıkıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, otizmli çocuklara eğitim verilen okul depremde ağır hasar aldığı için yıkıldı. Okulun geçici olarak taşındığı liseye aynı ay içinde 4 kez hırsız girdi. Okula ait eşyaların neredeyse tümünün çalındığını söyleyen veliler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yeni okul için çağrıda bulundu.

Tepecik Moris Bencuya Özel Eğitim Otizm Okulu, İzmir depreminde ağır hasar alınca yıkıldı. Orta ve ağır otizmli çocukların eğitime devam edebilmesi için dersler, geçici olarak yıkılan binanın hemen arkasında bulunan Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu'nda görülmeye başlandı. Ancak okulda mayıs ayında 4 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken, bilgisayarlar, yazıcılar ve okulun demir parmaklıkları başta olmak üzere özel eğitim merkezine ait eşyaların neredeyse tamamı çalındı.

Bir süre sonra, otizmli çocukların yemekhanesindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait su sayaçları da çalındı. Tüm bu olumsuzlukların ardından okul düzenleri de değiştiği için rutinleri bozulan 90 otizmli çocuktan yaklaşık 30'u eğitim almaya bıraktı. Okul aile birliği ve veliler, özel eğitim alan otizmli çocukların bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını belirterek, en kısa zamanda çocukların eğitimine uygun okul yapılması için çağrıda bulundu.'ÇOCUKLARIMIZI YOLLUYORUZ AMA GÖZÜMÜZ ARKADA KALIYOR'Okul binası yıkıldıktan sonra otizmli çocukların çok sayıda engelle karşı karşıya kaldığını belirten Tepecik Moris Bencuya Özel Eğitim Otizm Okul Aile Birliği Başkanı Semra Avince (40), "Okulumuzun bir an önce yeniden yapılmasını istiyoruz. Kışın okul çok soğuktu. Sınıflar bir türlü ısınmadı. Bize gösterilen okulda oyun alanı yok. Çocukların alanı çok kısıtlandı. Eğitim için çocuklarımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Kendi okulumuzda sadece otizmli çocuklar eğitim görüyordu. Şimdi bize verilen geçici derslik, liseye ait ve kışın okullar açıldığında otizmli çocuklarımız lise öğrencileriyle aynı ortamda eğitim görecek. Bu konuda da çok zorlanacağız. Başkasından gelebilecek zararları bilmiyorlar. Bu durum da velileri çok rahatsız ediyor. Ayrıca okulumuz defalarca soyuldu. Su sayaçlarımıza kadar her şey çalındı. Çocuklarımızı yolluyoruz ama gözümüz arkada kalıyor" dedi.'ÇOCUKLAR YA OKULA GİTMEK İSTEMİYOR YA DA AİLELERİ GÖNDERMİYOR'Yeni eğitim öğretim yılında özel eğitim gören otizmli çocuklara uygun okulun yapılmasını istediklerini dile getiren Nilgün Elver (42), "Mayıs ayında hırsızlık olayları yaşandı. Bilgisayarlarımız, yazıcılarımız, yemekhanemizdeki su sayaçları çalındığı için otizmli çocuklarımız yemek yiyemiyor. Bilgisayarlarımız çalındığı için idarecilerimiz İZSU'ya dilekçe yazamıyor. Yıkılan okulumuzun arkasındaki okuldan bize 12 derslik verildi. Çocuklarımız alışma konusunda zorlanıyorlar. Otizmli çocuklarımızın bir rutini var, yeniliğe kapalıdır. O rutin bozulduğu için çocuklarımız çok zorlanıyor. Bahçemiz vardı, orada oyunlar oynanıyordu. Okula gelmek istemiyorlar. Ayrıca hırsızlık olaylarından sonra okula çocuğunu göndermek istemeyen veliler var. Okulumuza adı verilen bağışçımız Moris Bencuya, desteğini sürdürüyor. İnşaat başlarsa destek olacak" diye konuştu.'YARDIMSEVERLERİN DE DESTEĞİNİ  BEKLİYORUZ'

Otizmli 2 oğlunun okulda eğitim gördüğünü ifade eden Arzu Kıpçak (36), çocukların uzaktan eğitim almak gibi bir şansları olmadığından yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız yerlerini yadırgıyor, okula gitmek istemiyorlar. Diğer çocuklar gibi uzaktan eğitim alamıyoruz, öğretmenler bile birebir eğitimde zorlanırken bizlerin evde eğitim vermesi mümkün olmadı. Bizi dinlemiyorlar, ders yapamıyoruz. Burası en büyük desteğimiz, anneyle öğretmeni ayırt ettikleri için okulda ders yapıyorlar. Okulumuzu bir an önce istiyoruz. Yardımseverlerin de desteğini bekliyoruz" dedi.


Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi

Hırsızlık, Otizm, İzmir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm         
11:26
Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde         
11:05
Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı         
10:34
Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor         
10:01
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü         
00:59
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 11:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement