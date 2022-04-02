Otizmli çocukların hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Otizmli çocukların hayali gerçek oldu

02.04.2022 13:34

Otizmli çocukların hayali gerçek oldu Büyüyünce Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Zabıt Katibi ve mübaşir olmak istediklerini söyleyen çocukların hayali gerçek oldu.

Otizmli çocukların hayali gerçek oldu

Büyüyünce Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Zabıt Katibi ve mübaşir olmak istediklerini söyleyen çocukların hayali gerçek oldu.

ZONGULDAK - Zonguldak'ta faaliyet gösteren Özel Özüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve down sendromlu özel çocuklar kurulan mahkemede Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Zabıt Katibi ve mübaşir oldu.

Zonguldak Adliyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde çok özel misafirlerini ağırladı. Zonguldak'ta faaliyet gösteren Özel Özüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve down sendromlu özel çocuklar Zonguldak Adliyesi'ne geldiler. Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ın okullarını ziyaretleri sırasında büyüyünce Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Zabıt Katibi ve mübaşir olmak istediklerini söyleyen çocukların hayali gerçek oldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ın özel misafiri olarak Zonguldak Adliyesi'nde ağırlanan özel çocuklar kendileri için tahsis edilen duruşma salonunda hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ın talimatıyla Zonguldak Adliyesi'nin bir duruşma salonu özel çocuklara tahsis edilerek hayallerini gerçekleştirmeleri için en ince detay düşünülerek hazırlandı. Temsili olarak gerçekleştirilen duruşma salonunda, Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Zabıt Katibi, Mübaşir hatta tanık bile tamamen özel çocuklardan oluştu.

Gerçek duruşma ortamını aratmayan özel çocukların temsili duruşması celsesini Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Cumhuriyet Savcısı Ümit Efeoğlu, Cumhuriyet Savcısı Fatih Dere'nin yanı sıra özel çocukların yakınları ve öğretmenleri de izledi.

Temsili ziyaret sonrası en özel misafirlerini Zonguldak Adliyesi'nde ağırlayan Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken özel misafirlerini ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ziyaret sırasında kurumu ve çalışmaları hakkında bilgi veren Özel Özüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Şaban Kayış, göreve geldiği günden beri çalışmalarında destek olan Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Zonguldak Adliyesi'ne teşekkür etti.

Otizmli çocukların hayali gerçek oldu
Otizmli çocukların hayali gerçek oldu
Otizmli çocukların hayali gerçek oldu

YORUMLAR
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Cumhuriyet Savcısı, Zabıt Katibi, Cumhuriyet, Mübaşir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otizmli çocukların hayali gerçek oldu - Son Dakika


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