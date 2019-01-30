Otizmli Çocukların Kayak Heyecanı

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kursta eğitim gören otizmli çocuklar, kayak heyecanı yaşadı.

ÖMER YASİN ERGİN - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kursta eğitim gören otizmli çocuklar, kayak heyecanı yaşadı.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilileri, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, bedensel ve çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla eğitim verilen otizmli çocukları, öğretmenleri ve aileleriyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne götürdü.



Merkezde kayak eğitimi verilen, kızaklarla kayan ve kar topu oynayan çocuklar, arkadaşları ve aileleriyle güzel gün geçirdi.



"Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyor"



Spor eğitmeni Cahide Elaltunkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesindeki kursta 32 otizmli çocuk ve gencin eğitim gördüğünü söyledi.



Otizmli bireylerin sosyal hayata katılmakta büyük sıkıntı yaşadığını belirten Elaltunkara, onları sosyalleştirmek için farklı etkinlikler düzenlediklerini anlattı.



Becerilerini artırmaları için öğrencilere yönelik buz pateni, bisiklet sürme gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Elaltunkara, öğrencilerin farklı spor dallarında gelişme gösterdiğini vurguladı.



Elaltunkara, "Çocuklar daha önceden paten dersi almıştı. Bugün de kayak ve kızak eğitimi aldılar. Burada hem eğlendiler hem sosyalleştiler hem de motor becerilerini geliştirdiler. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyor." dedi.



Çocuğuyla gelen Tuba Men, oğlunun ilk kez kayak merkezi gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Otizmli çocukların çok özel bireyler olduğunu ifade eden Men, şunları kaydetti:



"Bir anne olarak çok mutluyum. Çocukların sosyalleşmeleri için bu tür etkinlikler çok önemli. Tek başıma onu buraya getiremezdim. Çünkü maddi imkanım yok. Ama böyle bir etkinlik benim, çocuğum ve diğer çocuklar için çok güzel oldu. Çocuğumun mutlu şekilde kaydığını görünce inanamadım. Bir anne olarak sanki rüyadayım. Çocuklara bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum."



"Tekrar gelmek isterim"



Çocuklardan Alican Asoğlu, kızakla kaydığını ve kar topu oynadığını söyledi.



Kayak merkezini çok sevdiğini belirten Asoğlu, "Burada arkadaşlarımla eğlendik, çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.



Ömer Özkılıç, ilk kez geldikleri merkezde arkadaşlarıyla kayak yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.



Osman Ersoy da buz pateni yaptığını, bisiklet sürdüğünü belirterek, "İlk defa kayak merkezine geliyorum. Burada çok eğlendik. Tekrar gelmek isterim. Bizi buraya getiren belediyeye ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

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