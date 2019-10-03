Son Dakika Haberleri: Otizmli çocukların paraşüt keyfi
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Otizmli çocukların paraşüt keyfi

36 dakika önce

Malatya Sportif Havacılık Kulübü'nün desteği ile kentteki otizmli çocuklar ilk kez paraşütle uçtu.

Otizmli çocukların paraşüt keyfi, System.String[]

Malatya Sportif Havacılık Kulübü'nün desteği ile kentteki otizmli çocuklar ilk kez paraşütle uçtu. Profesyonel pilotlar ile uçan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.


Malatya Sportif Havacılık Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Mavi Düşler Otizm Spor Merkezine giden 15 otizmli çocuk, paraşütle uçma deneyimi yaşadı. Beydağı'nın yamaçlarından profesyonel pilotlarla kendilerini boşluğa bırakan çocuklar, unutamayacakları bir an yaşarken Malatya'yı kuş bakışı görme fırsatı da buldu.


Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi olan Faruk Aydoğan, amaçlarının Malatya'da havacılığı gençlere sevdirmek olduğunu ifade ederek birçok sosyal projeyi de hayata geçirdiklerini söyledi. Malatya'da otizmli çocukları da paraşütle uçurduklarını ifade eden Aydoğan, "Aslında bunu anlatırken bile halen duygulanıyoruz. Çocuklarımızın sevinci görülmeye değerdi. Bu çocuklarımız bambaşka, onların bu mutluluğu her şeye değerdi" dedi.


Aydoğan, bu etkinliklerine destek veren Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ile Adıyaman'ın Tut ilçesinde faaliyet gösteren Havacılık Spor Kulübü'ne teşekkür etti. - MALATYA

Aydoğan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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