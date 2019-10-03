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Otizmli çocukların paraşüt keyfi

2 saat önce

Otizmli çocukların paraşüt keyfi Gökyüzünde paraşütle süzülen çocukların mutlulukları gözlerinden okunduMALATYA - Malatya Sportif Havacılık Kulübü'nün desteği ile kentte yaşayan otistik çocuklar ilk kez paraşütle uçtu.

Otizmli çocukların paraşüt keyfi

Gökyüzünde paraşütle süzülen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu

MALATYA - Malatya Sportif Havacılık Kulübü'nün desteği ile kentte yaşayan otistik çocuklar ilk kez paraşütle uçtu. Profesyonel pilotlar ile uçan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Malatya Sportif Havacılık Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Mavi Düşler Otizm Spor Merkezine giden 15 otizmli çocuk paraşütle uçma deneyimi yaşadı. Beydağı'nın yamaçlarından profesyonel pilotların eşliğinde kendilerini boşluğa bırakan çocuklar, unutamayacakları bir an yaşarken Malatya'yı kuş bakışı görme fırsatı da buldu.

Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi olan Faruk Aydoğan, amaçlarının Malatya'da havacılığı gençlere sevdirmek olduğunu ifade ederek birçok sosyal projeyi de hayata geçirdiklerini söyledi.

Malatya'da otizmli çocukları da paraşütle uçurduklarını ifade eden Aydoğan, "Aslında bunu anlatırken bile halen duygulanıyoruz. Çocuklarımızın sevinci görülmeye değerdi. Bu çocuklarımız bambaşka, onların bu mutluluğu her şeye değerdi" dedi.

Aydoğan, bu etkinliklerine destek veren Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ile yine Adıyaman'ın Tut ilçesinde faaliyet gösteren Havacılık Spor Kulübüne de teşekkür etti.

Otizmli çocukların paraşüt keyfi

Aydoğan, Malatya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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