Otizmli çocukların tekvando heyecanı - Son Dakika
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Otizmli çocukların tekvando heyecanı

10.02.2021 09:08
Otizmli çocukların tekvando heyecanı

İZMİR'deki bir spor kulübünde verilen tekvando eğitimiyle otizmli çocukların motor becerileri gelişiyor.

İZMİR'deki bir spor kulübünde verilen tekvando eğitimiyle otizmli çocukların motor becerileri gelişiyor. Spor sayesinde öğrencilerin büyük gelişim yaşandığını söyleyen antrenör Ahmet Bereket, "Buraya gelirken çok heyecanlanıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Gelişimlerini gözle görüyoruz. İletişim kuramayan bir öğrencimiz, kırmızı- siyah kuşak oldu ve yarışmalara girecek, seviyeye geldi" dedi.

Karabağlar ilçesinde kick boks ve tekvando alanında eğitim veren bir spor kulübü, otizmli çocuklara yönelik sosyal sorumluluk faaliyeti yürütüyor. 15 çocuğa eğitim veren kulüp, tekvandoyla çocukların komut ve motor becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu sayede öğrenciler komut algılama, iletişim kurma, toplu halde hareket etme gibi pek çok beceri kazanıyor. Ayrıca tekvando dalında profesyonel olarak gelişiyor.

'ONLARA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Projenin uzun süredir uygulandığını anlatan antrenör Ahmet Bereket, "Zor bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü otizmin seviyeleri farklı ancak bizim mevcut şartlarda hepsini tek tek çalıştırma imkanımız olmuyor. Normal şartlarda her otizmli çocuğumuza bir antrenör görevlendirilmesi gerekiyor ancak biz bunu gönüllü bir faaliyet olarak icra ettiğimiz için yardımcı antrenörümüzle birlikte 15 otizmli çocuğa destek olmaya çalışıyoruz. Otizm, maalesef ülkemizin acı gerçeklerinden biri. Şu an 550 binin üzerinde otizmli gencimiz var. Eğer 5 yaşına kadar otizmli oldukları fark edilirse, bu çocukları geleceğe daha iyi hazırlayabiliyoruz" dedi.

'YARIŞMALARA GİRECEK SEVİYEYE GELDİ'

Eğitimin çocukların sosyal yaşantısına büyük faydası olduğunu ifade eden Bereket, "Amacımız çocukların temel motor becerilerini geliştirmek, komutlara uyum sağlatmak, toplu halde hareket etmeyi öğretmek. Çocuklar toplu olarak bir arada hareket etmeyi öğrendiler. Şu an içlerinde kırmızı-siyah kuşak seviyesinde olanlar var. Öğrencilerimizden biri kendini ifade edemiyordu. Toplum içinde hareket edemez haldeydi. 3 yıllık çalışmanın neticesinde şu an yarışmalara girecek seviyede ilerledi ve kendini iyi ifade ediyor. Otizmin en büyük belirtilerinden biri, tepki vermemek. Toplu olarak hareket etmezler, kendi kuralları vardır. Bizlerin hep beraber onlara yardımcı olması lazım" diye konuştu.

'SPORTİF AKTİVİTELER, OTİZMLİ ÇOCUKLARDA ÖZEL EĞİTİMLE VERİLDİĞİNDE FAYDALI'Uzman Psikolog Sıla Salantur da sportif aktivitelerin otizmli çocuklarda özel eğitimle eş zamanlı olarak verildiğinde faydalı olduğunu ve sosyal yaşantıyı desteklediğini bildirdi. Salantur, "Spor faaliyetlerinin çocukların duygusal gelişimi üzerindeki etkileri yadsınamaz. Ancak dil, motor, sosyal becerilerini geliştirmek, özel gereksinimli bireyin kendi kendine yetebilmesini sağlamak ve akranlarıyla aynı anda öğrenebilme durumlarına göre eğitim programlarıyla eksikliklerini tamamlayabilmelerini sağlamak adına ebeveynlerin özel eğitim merkezlerinden destek alması oldukça kritik bir öneme sahiptir" dedi.Kulüpte eğitim alan 11 yaşındaki Ege'nin annesi Güler Atanaz, "Yaklaşık 6 yıldır Ege burada eğitim alıyor. Tekvandonun çok büyük bir faydası oldu. Kendi akranlarıyla iletişim kurabiliyor, kendini anlatabiliyor. Burada antrenman yapmaya başladığından beri, Ege kuralları öğrendi. Şu an kırmızı- siyah kuşaktayız. Siyah kuşağa geçmek için 15 yaşını bekliyoruz. Buraya gelirken çok mutlu oluyor. İyi ki bu spora yönelmişiz" diye konuştu.

'TOPLUM İÇİNDE YAŞAMAYI ÖĞRENİYORLAR'

Eğitim alan öğrencilerden 8 yaşındaki Ada'nın annesi Deniz Çalışkan da "Ada tekvandoda henüz başlangıç seviyesinde. Bizler veliler olarak çocuklarımıza sürekli farklı aktiviteler yaptırmak durumundayız. Ada buraya gelirken çok mutlu oluyor. Burada kendini çok rahat ifade ediyor ve bize ihtiyaç duymuyor. Toplum içinde yaşamayı öğreniyorlar" dedi.

Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
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Kaynak: DHA

Karabağlar, Kick Boks, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli çocukların tekvando heyecanı - Son Dakika

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