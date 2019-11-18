Son Dakika Haberleri: Otizmli çocukların yuhalanması olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
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Otizmli çocukların yuhalanması olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

Otizmli çocukların yuhalanması olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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