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Otizmli çocukların yuhalanması olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.
(İHA)
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