Otizmli Emin, topladığı atık kapakları sanata dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli Emin, topladığı atık kapakları sanata dönüştürüyor

05.04.2022 11:07
Otizmli Emin, topladığı atık kapakları sanata dönüştürüyor

Kırklareli'nde otizmli öğrenci Emin Tekke, topladığı 15 bin plastik şişe kapağından Atatürk silüetleri yaptı.

Kırklareli'nde otizmli öğrenci Emin Tekke, topladığı 15 bin plastik şişe kapağından Atatürk silüetleri yaptı.

Pınarhisar ilçesi Sütlüce köyünde yaşayan Tekke, eğitim gördüğü Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda başlatılan "Atıktan Sanata Özel Çocuklar Projesi" kapsamında 4 ay önce kapak toplamaya başladı.

Tekke, topladığı 15 bin kapakla, görsel sanatlar öğretmenleri Nurcan Dilden ve Ebru Savaş gözetiminde 5 farklı Atatürk silüeti yaptı.

Emin Tekke, AA muhabirine, bugüne kadar 15 bin atık kapak topladığını söyledi.

Köyde neredeyse atık kapak bırakmadığını anlatan Tekke, kapaklarla mozaik tekniğiyle Atatürk silüet ve portreleri yaptığını belirtti.

Kapaklarla çalışma yaparken kendini çok iyi hissettiğini anlatan Tekke, "Daha fazla silüet yapmak istiyorum." dedi.

-"Öğrencilerimizin üzerindeki gelişmeleri gördük"

Öğretmen Ebru Savaş ise projeyle atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmayı ve otizmli öğrencilerin sanatla iç içe olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Atık kapaklarla mozaik sanatını kullanarak Atatürk silüetleri yaptıklarını anlatan Savaş, "Çalışmamız 4 ay sürdü. Geri dönüşüm ürünlerini sanata dönüştürdüğümüz için çok mutluyuz. Özellikle geri dönüşüm ürünlerini sanata dönüştüren öğrencilerimizin üzerindeki gelişmeleri gördük. Örneğin öğrencimiz Emin çok içine kapalıyken bugün kendini ifade edebilecek seviyeye geldi." diye konuştu.

Öğretmen Nurcan Dilden ise otizmli çocuklar üzerinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, onların hayata daha güzel bakmasını sağlamak ve atığın sanata dönüştürülebileceğini göstermek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi Ukrayna'ya dönemeyen turist ailelere mahalleli kanat gerdi Ukrayna'ya dönemeyen turist ailelere mahalleli kanat gerdi

Mustafa Kemal Atatürk, geri dönüşüm, Kırklareli, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli Emin, topladığı atık kapakları sanata dönüştürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: Otizmli Emin, topladığı atık kapakları sanata dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement