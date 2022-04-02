Otizmli Emir, atletizmle engelleri aşıyor - Son Dakika

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Adana'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Emir Dündar, atletizmde kazandığı başarılarla engelleri aşmaya çalışıyor.

İbrahim ve Filiz Dündar çiftinin tek çocuğu Emir, ailesinin de yönlendirmesiyle 4 yıl önce başladığı atletizmde çeşitli yarışma ve müsabakalarda başarı kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca 2019'da düzenlenen Atletizm 2. Bölge Şampiyonası'nda 100 metre küçük erkeklerde ikinci olan Emir, bu yıl gerçekleştirilen Adana il şampiyonasında da bronz madalya kazandı.

Ailesinin desteğiyle antrenmanlarını sürdüren Emir'in yeni hedefi, özel sporcular için düzenlenen Türkiye şampiyonasında kürsüye çıkmak.

"Çocuğumun tanısını uzun süre herkesten gizledim"

Anne Filiz Dündar, AA muhabirine, Emir'in otizm tanısının 2 yaşında konulduğunu söyledi.

Emir'in her geçen gün daha mutsuz olduğunu gözlemlemesiyle 2 yaşında doktora götürdüğünü aktaran Dündar, oğluna konulan tanıyı kabullenme sürecinin çok zor olduğunu belirtti.

Dündar, "Kendi canınızdan, kanınızdan bir parçanız, onun tırnağına zarar gelmesini istemezken böyle bir tanıyla yüzleşmek çok zordu. Çocuğumun tanısını uzun süre herkesten gizledim. Özel eğitim kurumu servisini tembihlemiştim apartmanın arka tarafından alın, kimse görmesin, gerçekten zor bir süreçti. Ben bunu aşacağım, kimse öğrenmeden bu sayfa kapanacak diye düşünürken otizmin öyle bir şey olmadığını oğlumla öğrendim." diye konuştu.

Otizmin geçici bir şey olmadığını anlayınca oğlunu topluma kazandırmak için mücadeleye başladığını ve bir an olsun bu çabasından vazgeçmediğini anlatan Dündar, şu an 9'uncu sınıfta okuyan, okumayı ve yazmayı bilen Emir ile sürekli sosyal ve sportif etkinliklerin içinde olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Emir'in atletizmle ilgilendiğini ve katıldığı yarışlarda madalyalar aldığını kaydeden Dündar, şöyle devam etti:

"Emir, yaklaşık 4 yıldır atletizmle ilgileniyor. Bu dalda 6 ödülümüz var. En son Adana'da düzenlenen il şampiyonasında ikinci seçildi. Sporun hem gelişimi hem de sosyalleşmesi açısından çok iyi geldiğine şahit oluyorum. En büyük amacım Emir'in sosyalleşmesi. Bu adımları atarken de önümüze ne çıkarsa spor ya da başka alanları değerlendiriyoruz. Emir'in başarılı olduğu alanı keşfediyoruz."

Filiz Dündar, dışarıdaki insanların garip bakışlarının en büyük sıkıntıları olduğuna işaret ederek, "Bizim hayatımız gerçekten çok zor. Ben çocuğumu sırtımda bir kambur olarak görmüyorum. Dışarda aktif olduğumuz zamanlarda o bakışlar şu an Emir'le yaşadığım zorluklardan daha yıpratıcı geliyor." ifadelerini kullandı.

Baba İbrahim Dündar da oğlunu çok sevdiğini ve onun kendileri için Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getirdi.