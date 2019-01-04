Otizmli Emirhan'ın Hayali Gerçek Oldu

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde ikamet eden Otizmli Muhammet Emirhan Güngör, radyo programcıları ile tanışmak en büyük hayali idi. Bu isteğini Cimer'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yazan Emirhan'ın hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. 19 Yaşındaki Emirhan, Alem FM'de bir gün geçirme fırsatı buldu.

RADYOCULUĞA MERAK SALDI

Yüzde 90 oranında Otizmli olan Muhammet Emirhan Güngör, 5 yıl önce radyoculuğa merak saldı. 5 yıldır radyolarda tüm programları takip eden Muhammet Emirhan Güngör, radyo programcıları ile tanışmak ve radyoda bir gün geçirmek istiyordu. Bu isteğini Cimer'e yazan Emirhan'ın hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçeğe dönüştürdü.

RADYODA BİR GÜN GEÇİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri Muhammet Emirhan'ın ailesi ile iletişime geçti. Muhammet Emirhan'ı Başiskele ilçesindeki evlerinden alan ekipler İstanbul'a götürdü.

PROGRAMCILAR İLE TANIŞTI

Alem FM'e gelen Muhammet'in heyecanı yüzünden anlaşılıyordu. Burada hayalini kurduğu bir gün geçiren Muhammet Emirhan, radyo programcıları Serdar Gökalp, Fatih Yıldırım, Umut Bezgin, Mustafa Fidan ve Füsun Tuncer ile tanıştı. Radyoculuğun detaylarını öğrenen Muhammet Emirhan, Dj masasına da oturdu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendileri ile iletişime geçtiğinde büyük heyecan yaşadığını ifade eden Muhammet Emirhan Güngör; "Hayalim radyo programcıları ile tanışıp program yapmaktı. Bu hayalimi Cimer'e yazdım. Yazımın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri benim ile iletişime geçti. Beni İstanbul'a getirdiler. Alem Fm'de bir gün geçirdim. Keyif aldığım bir ziyaret oldu ve bu ziyarette radyodan dinlediğim program yapımcıları ile tanıştım. Bana bu fırsatı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.