Otizmli Enginhan, tramvay kullanma hayaline doğum gününde kavuştu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de otizmli Enginhan Demir (15), annesi Derya Demir'in talebi üzerine doğum gününü ESTRAM'ın kendisi için hazırladığı özel programla tramvayda kutlarken, en büyük hayali olan tramvayı da yanındaki vatmanla birlikte kullandı.

Derya Demir, otizmli oğlu Enginhan Demir'in en büyük hayalinin tramvay kullanmak olduğunu ve doğum gününü de tramvayda kutlamak istediğini belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), özel bir program hazırlayıp otogar yanında bulunan Bakım Merkezi'nde Enginhan ve annesi Derya Demir'i misafir etti. ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır'ın misafiri olarak tramvayda doğum günü pastası üfleyen Enginhan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hediyeleri verildi. Enginhan, daha sonra vatman eşliğinde sürücü kabinine geçerek en büyük hayali olan tramvayı kullandı. ESTRAM'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Derya Demir, oğlunun en büyük hayallerinden birisinin bu sayede gerçek olduğunu söyledi. Özel gereksinimli bireylerin Büyükşehir Belediyesi için her zaman çok kıymetli olduğunu ifade eden Hakan Murat Bayındır ise, ESTRAM olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına da olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek, Enginhan'ın doğum gününü ESTRAM ailesi olarak bir kez daha kutladıklarını ifade etti.