Otizmli Eren, İl Sağlık Müdürü Benli'nin koltuğuna oturdu - Son Dakika

Otizmli Eren, İl Sağlık Müdürü Benli'nin koltuğuna oturdu

02.04.2021 16:35
Otizmli Eren, İl Sağlık Müdürü Benli'nin koltuğuna oturdu, System.String[]

Otizmli Eren Aksoy, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin koltuğuna oturdu.

Otizmli Eren Aksoy, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin koltuğuna oturdu.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otizm farkındalığına katkı sunmak amacıyla İstiklal Özel Eğitim Kurumu'nda eğitim gören 17 yaşındaki Aksoy, Okul Müdürü Osman Morsümbül, öğretmeni Cezmi Eşelioğlu ile İl Sağlık Müdürü Benli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Benli, otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavinin büyük önem taşıdığını, tedavinin amacının otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Morsümbül ise yeni tip koronavirüs sürecinde fedakarlıkla görevini sürdüren sağlıkçılara teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Benli ziyarette koltuğunu bir süreliğine Aksoy'a bıraktı, otizmli genç maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Öte yandan Aksoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu da ziyaret ederek koltuğuna oturdu.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aksoy'un kendisinin yaptığı kahveyi beraber keyifle içtiklerini belirtti.

Otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu aktaran Palancıoğlu, "Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılığını öğrenmeli, onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olmaları bizlerin asli görevlerinden biridir. Hayata kattığınız tüm değerler için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli Eren, İl Sağlık Müdürü Benli'nin koltuğuna oturdu - Son Dakika


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