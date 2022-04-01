Otizmli Ertuğrul konservatuvara hazırlanıyor - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan, ailesinin müziğe olan ilgisini fark etmesinin ardından gittiği kurslarda çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenen, şarkı söylemeye başlayan 18 yaşındaki otizmli Ertuğrul Gök, konservatuvara girmek için çalışıyor.

Henüz 9 aylıkken otizm teşhisi konulan Ertuğrul'un annesi Sara Gök, oğlunun çevresiyle iyi iletişim kuramaması ve içine kapanma sorununu aşabilmesi için uzun süre mücadele etti.

Anne Gök, ilk olarak suya olan ilgisi üzerine Ertuğrul'un 6 yaşında yüzme kursuna götürdü.

Kursta aldığı eğitimle kısa sürede ilerleme kaydeden Ertuğrul Gök, girdiği birçok bölge ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti.

Anne Gök, ilerleyen zamanlarda müziğe olan tutkusunu fark ettiği oğlunu bu alana yönlendirdi.

Ertuğrul Gök, gittiği müzik kurslarında piyano, kanun, gitar, bağlama, darbuka ve yan flüt çalmayı öğrendi.

Antakya Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi Ertuğrul, üniversitede konservatuar bölümünü kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ertuğrul'un kendi kendine yetebilmesi tüm hedefim"

Anne Sara Gök, AA muhabirine, oğluna erken yaşta otizm teşhisi konulmasının ardından özel eğitime başladıklarını söyledi.

Oğlunun 17 yıldır özel eğitim aldığını anlatan anne Gök, gece gündüz anne oğul el ele vererek önlerine çıkan engelleri aşmaya çalıştıklarını belirtti.

Ertuğrul'u topluma kazandırmak için çaba gösterdiğini ifade eden anne Gök, "Belki bir doktor, mühendis, avukat olamayacak ama Ertuğrul'un kendi kendine yetebilmesi tüm hedefimdir. Ertuğrul'un otizmli olması bu hayallerime hiçbir zaman gem vurmadı. Hayallerimizin gerçekleşmesi için anne oğul, yorulmadan, bıkmadan, karıncanın adımları gibi minik ama azimle, pes etmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Gök, doktorların otizm teşhisi konulan oğlunun konuşamayacağını, okuma yazma ve öz bakım becerilerini öğrenemeyeceğini söylediklerini ancak Ertuğrul'un bunları kazanabileceğine olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini anlattı.

"Ertuğrul ile zoru başardığımıza inanıyoruz"

Oğlunun ağzından 8 yaşına kadar "anne" kelimesini duyamadığını aktaran Gök, şöyle konuştu:

"Ertuğrul'un bir kez olsun 'anne' diyebilmesi için yıllarca bu kelimeyi oğluma tekrarladım. Ertuğrul'un 8 yaşında 'anne' demesini duymak gerçekten Rabbimin mucizesi. Geldiğimiz duruma binlerce kez şükrediyorum. 'Yapamaz' dediler ama ben oğluma güvendim ve inandım. İmkansız diye bir şey yoktur. Bizler onun için özel çocuk anneleriyiz. Kolay şeylerden herkes başarıya ulaşabilir ama önemli olan zoru başarmak. Ertuğrul ile zoru başardığımıza inanıyoruz. Ertuğrul şu an birçok enstrüman çalıyor. Piyano, kanun, bağlama, yan flüt ve darbuka çalması ve '5 kelime konuşamaz' denilen Ertuğrul'un korolarda sahneye solist olarak çıkması gurur verici. İnşallah Ertuğrul, seneye hayalimiz olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuvarına gidecek. Bunun içinde hummalı çalışmalarımız devam ediyor."

Anne Gök, otizmin başarıya engel olmadığını sözlerine ekledi.